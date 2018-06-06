UFC после ситуации с Нурмагомедовым откажется от утреннего взвешивания

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) откажется от утреннего взвешивания. Теперь вес спортсменов будет измеряться после полудня. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

"Мы сделаем взвешивание таким, каким оно было раньше, — сказал Уайт, которого цитирует «Спорт-экспресс». — Бойцы будут взвешиваться вечером на официальной церемонии. Сначала все было нормально, но потом все больше бойцов стали не укладываться в вес, и это все испортило".