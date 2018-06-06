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UFC после ситуации с Нурмагомедовым откажется от утреннего взвешивания
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UFC после ситуации с Нурмагомедовым откажется от утреннего взвешивания 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) откажется от утреннего взвешивания. Теперь вес спортсменов будет измеряться после полудня. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.
"Мы сделаем взвешивание таким, каким оно было раньше, — сказал Уайт, которого цитирует «Спорт-экспресс». — Бойцы будут взвешиваться вечером на официальной церемонии. Сначала все было нормально, но потом все больше бойцов стали не укладываться в вес, и это все испортило".
Напомним, ранее несколько бойцов не смогли уложиться в вес, чтобы побиться с российский бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский титул. Сам же Нурмагомедов два года назад оказался в больницу после усиленной сгонки веса перед боем с Тони Фергюсоном.
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