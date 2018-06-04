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Коди Гарбрандт не советует Мэйуэзеру идти в ММА: Макгрегор его быстро нокаутирует
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Коди Гарбрандт не советует Мэйуэзеру идти в ММА: Макгрегор его быстро нокаутирует 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт (11-1) высказался против возможной переквалификации Флойда Мэйуэзера-младшего в бойцы смешанного стиля для дебюта в клетке. Просто потому, что Мэйуэзер мог быть королём в боксе, но ММА — нечто совершенно иное.
«Это определённо ошибка. Флойд Мэйуэзер оставил наследие в боксе: один из лучших, непобеждённый, самый высокооплачиваемый. Но MMA — это другой спорт. Ему лучше оставаться на пенсии, иначе он может получить серьёзные увечья, — считает Коди. — У него хорошая защита в боксе. Но в MMA есть тэйкдауны, колени, удары с разворота, локти, огромный арсенал технических действий. Работа в стойке отличается от боксёрской. Я думаю, Флойд уже слишком стар, чтобы научиться новым аспектам боя. Некоторые парни всю жизнь тренируют борьбу, а Флойд этого никогда не делал. Он один из лучших боксёров, не хочу умалять его заслуги, но у нас другой спорт. Думаю, по правилам MMA Конор (Макгрегор) финишировал бы Флойда в первом раунде».
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Источник: Blood&Sweat
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