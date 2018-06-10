Попасть под грузовик. Репортаж о UFC 225

UFC 225 Несмотря на то, что большая часть поединков завершившегося UFC 225, и в том числе те, которых мы касались в превью, дошли до решения, главное событие турнира в Чикаго стало не то, что маленькой вишенкой на вершине торта, а настоящей бомбой. Это нужно обязательно увидеть своими глазами, а не узнавать результат с чьих-то слов, иначе многое потеряете. Реванш Роберта Уиттакера и Йоэля Ромеро, напоминавший мясорубку, вы точно запомните надолго. Но об этом позже.

Пока отметим, что кубинец не смог сделать вес, а когда ему предоставили вторую попытку это сделать, то и она не увенчалась успехом, хотя «Солдат Бога» позже замечал, что ему выделили недостаточно времени. Так или иначе, но бой потерял статус титульного, а также 20% гонорара Ромеро уйдёт австралийцу.

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг Увиденное в клетке оставило горестное впечатление и должен сказать, что не ожидал такого результата. Причём, тут речь даже не столько про сам факт поражения нидерландца, так как Блейдс — набирающий обороты 27-летний боец, занимающий 4-ю строчку рейтинга, а про то, каким образом это произошло. Оверим по большому счёту вообще ничего не смог сделать Кёртису, уступая как в стойке, так и в борьбе.

Блейдс не мог свалить Даниэля Омельянчука , которого уже уволили из UFC, победив того по очкам, хотя этот 35-летний поляк не может похвастаться ни габаритами, ни защитой от тэйкдаунов, а здесь в каждой из 4-х попыток успешно укладывал на лопатки бросками опытного Оверима. Автор считал, что Алистар, практически не уступающий Блейдсу в габаритах и имеющий неплохой показатель «тэйкдаун дифенса» в 76% сумеет отразить большую часть попыток переводов, но не ничего подобного.

Кёртис проходил в ноги, спокойно контролировал и наносил удары сверху, укрепляя и развивая преимущество. Но, ладно, это борьба, а Оверим — ударник, так и в стойке американец смотрелся хорошо, цепляя знаменитого нидерландца с рук, а также коленями из клинча.

Алистар не всегда успевал среагировать, а постоянно опущенные руки лишь усугубляли ситуацию, ведь когда не успевал уйти на ногах или защититься корпусом, то ловил в голову. Кончилось тем, что в 3-й пятиминутке Кёртис провёл тэйкдаун, а несколько позже забил соперника до ТКО, яростно разбив лицо правым локтем. Удручающая картина. На Алистара было больно смотреть.

Блейдс, получивший за столь яркий финиш бонус в $ 50 000 за «Представление вечера», добыл пятую победу подряд и приблизился к возможному бою за титул в будущем. Хорошая работа. Оверим терпит второе тяжёлое поражение подряд и со 2-й позиции рейтинга слетит со свистом в скором времени.

Что случилось? Почему так? Если абстрагироваться от каких-то возможных травм или проблем в подготовке, что, быть может, имели место быть, но мы о них не знаем, то остаётся только говорить про сильную изношенность организма Алистара, проведшего в ММА 61 поединок и 14 в кикбоксинге и финишированного ударами, в целом, 12 раз, с учётом сегодняшнего. Ну и 38 лет отроду, что тоже немало. Увидим, что произойдёт дальше, но после таких провалов, конечно, говорить о взятии высоких рубежей не приходится. Увы.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Блейдс-Оверим

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг Как нередко происходит в ММА, когда прикидываешь варианты развития событий, дело закончилось не так, как казалось, но и не так, как можно было бы предполагать если не случится того первого исхода, а произошло то, что, вроде бы, виделось менее вероятным. А именно, что австралиец Тай Туйваса, который за непродолжительную карьеру не заходил за пределы первых пяти минут, а кардио оставляло вопросы, сумеет выиграть решением Андрея Орловского.

Развернулся упорный бой, где легко не было никому, и каждый опроверг предположения различных аналитиков и фанатов, касаемо себя. Туйваса отбился 15 минут, хотя вымахался хорошо, а Орловский не позволил себя вырубить, притом, что местами пропускал тяжёлые плюхи и упал в нокдаун в 1-м раунде.

Белорус где-то удачно встречал, где-то доставал в разменах и разбил молодому, но опасному оппоненту лицо, а Туйваса, защита которого оставляет желать лучшего, проявил стойкость, принял много урона, но старался идти вперёд и охотился за головой некогда чемпиона UFC в королевской весовой категории.

Тай явно лучше держал удары и плотно доставал сам. Австралиец ничего особенного не показывает в партере, но всё-таки не понимаю, почему он остался на ногах и не ринулся вниз добивать Андрея, уронив того левым крюком? Считаю, что был шанс развить успех. По крайней мере, попытаться.

Накрой он белоруса своими почти 120 килограммами и, будучи ещё не настолько измотанным, коим выглядел десятью минутами позже, не исключено, что удалось бы нанести «Питбулю» больше урона или даже добить. А так, просто отошёл в сторону и позволил ветерану подняться на ноги. Учитывая, что ставку Туйваса делал на нокаут, да и тот факт, что опасным джитсером белорус не является, австралиец мог бы попробовать извлечь максимум пользы из данного эпизода.

Итог: 29-28 на карточке каждого из судей. Никто не владел явным преимуществом, но считаю всё справедливо. 1-раунд за австралийцем, который имел небольшое преимущество по значимым ударам (17-13), плюс нокдаун. 2-й ушёл в актив Андрея, ведь тот оказался точнее по значимым попаданиям (19-15), а 3-й с вновь минимальным перевесом по значимым ударам забрал Туйваса (22-19).

«Питбуль» пока остаётся в топ-15, но не более того. Впрочем, и этого достаточно, так как едва ли стоит рассчитывать на что-то большее с учётом нынешней формы белоруса и возраста в 39 лет. Включать надоевшую всем заезженную пластинку, что ему пора вешать перчатки на гвоздь, не хочется. Право, надоело уже говорить об этом. Орловский сам определит, как ему быть, тем более выступил он вполне достойно.

Тай выиграл, но в близком бою и ничего особенного не продемонстрировал, кроме того, что имеет мощь в кулаках и крепкую бороду. Но ему только 25 лет и запас прочности ещё есть, но если и дальше драться в таком же ключе, то ни к чему хорошему не приведёт.

Его пробьют рано или поздно, так как голова не железная, защита в стойке хромает, а выносливостью, а также борцовскими и грэпплерскими навыками похвастаться не может. Вся ставка на нокаут. Так что, маловероятно, что этого парня ждёт большое будущее в UFC. Разве что, он вдруг начнёт плодотворно работать над собственными пробелами и огрехами. Но почему то в это с трудом верится.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Туйваса-Орловский

Поединок в женском полулёгком весе — до 66 кг Во многих боях Холли Холм её соперницы старались бороться, если что-то не получалось в стойке, ну или сразу пытались проводить тэйкдауны, а сама «Дочь священника» пыталась удерживаться на ногах и избегать партера. Против Меган Андерсон Холм, пропустив жёсткий удар коленом уже в 1-м раунде, переключилась на борьбу, что выглядело необычно, но в то же время американка показала, что способна перестраиваться и менять тактику при необходимости.

Возможно, что Холли и без тэйкдаунов сумела бы переиграть австралийку в стойке, как автор и полагал в превью, но было бы непросто, так как Меган больше, что явно доставляло неудобства бывшей чемпионке легчайшего веса, а также Андерсон давит, и её не пугают ни размены, ни встречные попадания. Но борьба, а точнее защита от переводов, оказались слабым местом Меган, нащупав которое, Холм стала этим пользоваться, бросив противницу на настил 4 раза и умело контролируя там.

Американка наносила удары сверху, выходила в фулл-маунт, набирая очки и не оставляя Андерсон шансов на успех, заставляя лишь защищаться, что и отразилось в судейских записках: 30-27 и дважды по 30-26 в пользу Холли. Теперь Холм подумает о своём будущем, так как, впервые выиграла в полулёгком весе и, вроде бы, есть желание провести реванш с Кристианой Жустино, но, вместе с тем, хотелось бы вернуться в легчайший дивизион и подраться там за пояс. К тому же, тамошняя чемпионка Аманда Нуньеш уже успела бросить вызов «Дочери священника», а «Киборг» дала понять, что не против идеи посмотреть схватку этих спортсменок, ведь обе били Ронду Роузи (которая, кстати, будет введена в зал славы UFC, о чём стало известно на турнире UFC 225). А затем Жустино готова была бы сойтись с победителем.

На взгляд автора Холм явно сложнее в полулёгком весе, ведь здесь более габаритные оппонентки и имеет смысл спуститься на категорию ниже. Но всё-таки, если представится шанс повторно подраться с Кристианой, то можно им воспользоваться, чтобы потом если уж и жалеть, то о том, что было сделано, а не об упущенной возможности.

Меган толком не дали биться в стойке, а в борьбе она просто не смогла составить достойную конкуренцию, и дебют в сильнейшей лиге мира вышел не самый выразительный. Но, наверное, Андерсон ещё себя проявит в следующих выступлениях. По крайней мере, такое внутреннее ощущение. Единственное что защиту от переводов надо бы улучшать, иначе просто не окажется достаточно времени, чтобы попытаться максимально эффективно использовать сильные стороны.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Холм-Андерсон

Поединок за титул «временного» чемпиона UFC в полусреднем весе — до 77 кг Колби Ковингтон в упорном 25-минутном бою сумел одолеть Рафаэля дос Аньоса и завоевать «временный» пояс в категории до 77 кг. Пока американцу удаётся подтверждать слова делом, и он взял первую вершину (Ковингтон ведь нацеливается на пояса в трёх дивизионах), пускай титул и с приставкой «временный». Сил у американца, который до того не дрался пять раундов, хватило, чтобы достойно отработать всю эту дистанцию.

Рафаэль тоже был хорошо готов, но преимущество Колби в габаритах, вкупе с крепкой базой вольной борьбы и указанной выше выносливостью, сказались и большую часть схватки Дос Аньос был прижат спиной к клетке или проводил в попытках подняться на ноги. В стойке бразилец себя показывал неплохо, но и Ковингтон старался давить, а возня в клинчах у сетки отнимала силы у обоих и, судя по всему, у бразильца в большей степени.

Ковингтон с первых секунд начал давить и в последующем его тактика практически не менялась: прессинг, комбинации ударов с рук, влететь в клинч, прижать к сетке и стараться повалить. Если не выходит, то продолжать попытки, удерживая визави спиной у сетки, выматывая и нанося удары.

Рафаэль дважды позволил себя свалить, защищался неплохо, но видно было, что ему непросто, учитывая те причины, что указаны абзацем выше. Когда получалось оторваться от американца и уйти на дистанцию, то бразилец, помимо головы, пробивал лоу-кики и боди-панчи, видимо, чтобы пробовать замедлять Колби. В стойке, хотя «Хаос» давил и действовал агрессивно, но Дос Аньосу было проще, нежели возиться в клинчах, отнимающих немало сил.

Во 2-м временном отрезке картина оставалась приблизительно той же и вновь американец смог провести два тэйкдауна. Колби давил, частенько шёл вперёд с многоударными сериями боковых, затем клинчевал и навязывал борьбу. Когда Рафаэль отрывался, то Колби повторял примерно ту же схему.

Дос Аньос продолжал бить с рук по корпусу, добавлял кик в ту же область, но не очень понравилось, что он в основном отступал назад по прямой, когда «Хаос» прессинговал. Тем самым бразилец ставил себя в неудобное положение, оказываясь вновь спиной у сетки. По мнению автора, не хватало постоянных смещений в сторону, ведь, пятясь назад в бою с вольником, Рафаэль сам себя загонял в позицию удобную для его оппонента.

В 3-м раунде Колби ни разу не свалил соперника, но продолжал работать в привычной для него манере: давил, бил комбинации, сразу же клинчевал и продолжал «возить» Дос Аньоса у клетки. В клинчах, вероятно, Рафаэлю бы помогли удары локтями в голову и чаще всаживать коленями по корпусу.

Кроме того, бывший чемпион лёгкого веса UFC продолжал уходить назад по прямой линии, когда Колби шёл вперёд, загоняя себя, тем самым спиной к сетке, где приходилось защищаться от натиска неуёмного американца. Если бы Ковингтон больше проводил времени исключительно в стойке, то, наверное, бразильцу было бы легче, но Колби начинал с ударов, но затем клинчевал и боролся.

4-я пятиминутка немного удивила тем, что бразилец решил изменить тактику и сам предпринимал попытки тэйкдаунов. Ему удалось трижды пройти в ноги американца, немного подержать внизу, но никакого урона нанести не вышло, да и Ковингтон достаточно оперативно вставал из партера, а потом бойцы поменялись ролями, и всё стало происходить так, как и было до того: Ковингтон лез бороться, а Дос Аньос пытался устоять на ногах, но один тэйкдаун «Хаос» провёл.

Финальный раунд остался за Колби, продолжавшим клинчевать и бороться. Дос Аньос пропустил два тэйкдауна, а в стойке, будучи прилично уставшим, не мог пойти на последний штурм, и тем более, снести болтливого визави. Выносливость у Рафаэля хорошая, ведь чтобы то и дело отрываться от столь настырного борца или вставать на ноги, после переводов вниз, сил необходимо много, но Ковингтон в этом компоненте оказался ещё лучше. В некоторых моментах бойцы активно, насколько могли, отработали в стойке, обменялись ударами, а затем прозвучал гонг.

Ковингтон, одержавший шестую победу подряд, навязал свою игру в большинстве эпизодов и выиграл по очкам: 49-46, 48-47, 48-47. Теперь в полусреднем весе есть «временный» чемпион, а в будущем, разумеется, Колби ждёт встреча с полноправным обладателем титула Тайроном Вудли, восстанавливающимся после травмы. Ковингтон, конечно же, успел заявить, что «Избранный» — это лёгкий соперник, которого финиширует за три раунда, а также сообщил, что хотел бы встретиться с Джорджем Сен-Пьером. Рафаэль бился достойно, но от начала и до конца максимально эффективно противостоять борьбе, давлению и выносливости более крупного Колби, не смог, поэтому такие итоги. Минувшее фиаско стало первым для Дос Аньоса в категории до 77 кг. Время покажет, что решит Рафаэль: останется в этом весе или спустится вниз, где и дрался большую часть карьеры.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ковингтон-Дос Аньос

Матч-реванш в среднем весе — до 84 кг Прежде чем перейти, наконец, к мэйн-ивенту, хотелось бы несколько слов сказать про Ромеро. Какой-то непредсказуемый и порой непонятный человек, исходя из его выступлений. И мнение это сложилось на основе просмотра всех его поединков в UFC, включая, безусловно, сегодняшний.

То кубинец якобы не понимает, что новый раунд вот-вот начнётся и продолжает сидеть на табуретке, словно ждёт счёт в ресторане, то он, вырубив противника, празднует победу тем, что марширует вокруг клетки, то он проваливает взвешивание и лишается возможности завоевать «временный» титул, но тот бой выигрывает. Или же, вновь проваливает взвешивание и лишается шанса побороться уже за полноценный пояс.

То в минувшем на UFC 225 бою стоит, закрывшись блоком, и почти не двигается, будто его парализовало. Но в какой-то момент внезапно включается и бьёт с такой чудовищной силой, что у бедного Уиттакера чуть содержимое черепной коробки не вылетело в зрительный зал, а самого Роберта болтало по клетке как алкаша, который в очередной раз «надрался». Не всё перечисленное связано между собой, но суть в том, что часто с кубинцем происходят некие ситуации, которые никак не оставить без внимания.

Первый раунд остался целиком и полностью за австралийцем, так как он работал, а Ромеро, заняв выжидательную позицию, закрывшись блоком, был крайне пассивен. Всего кубинец выбросил за стартовые пять минут 9 значимых ударов против 33 у Уиттакера, несколько раз контратаковав и взорвавшись комбинациями. За секунду до гонга Йоэль смачно кинул бэкфист, но Роберт был начеку и вовремя среагировал. «Жнец» легко двигался на ногах и эффективно пробивал джебы, левый и правый боковые, сайд-кики по коленям и облик-кики, а также использовал хай-кики. На амбразуру не лез, но прямо осторожной его манеру тоже не назвать, ибо Роберт поддавливал.

Во 2-м кубинец начал понемногу включаться и стал активнее бить ногами в голову и по коленям, а также выбрасывать «колотушки» в голову молодого оппонента. Расчёт был, видимо, на то, чтобы втягиваться постепенно, экономить силы, по ходу раундов добавлять и где нужно спуртовать. Но, тем не менее, эту пятиминутку «Солдат Бога» тоже проиграл, так как Уиттакер выглядел точнее и по-прежнему переигрывал, орудуя джебом, левым сбоку, хай-киками, плюс кидал кики по коленям возрастного соперника. Кроме того, «Жнец» подключил левый фронт-кик в корпус, коим стопорил более-менее оживившегося кубинца. Кстати, правый глаз Йоэля начал заплывать стараниями Роберта.

В следующей пятиминутке «Солдат Бога» включился уже по-настоящему, и началась жара. Он добавил прессинга и скорости, достал Роберта правым боковым, отправив на пол, и оставшуюся часть времени, заставив буквально выживать. Австралиец поднимался с покрытия, спасался в клинче, где-то убегал, старался отвечать на удары, будучи зажатым у сетки, пытаясь встретить правым локтем, зацепил хай-киком справа, но кубинец только чуть шатнулся и продолжил штурм. Ромеро, кроме сказанного, мочил с обеих рук, провёл два тэйкдауна, задав Уиттакеру настоящую трёпку. Вот вам и 41-летний пенсионер. Да уж, Йоэль опасен всегда — каждую секунду поединка и неважно, как события разворачивались до того, ибо он способен их изменить быстро, жёстко и бескомпромиссно.

В 4-м раунде Ромеро взял паузу. Нет, он не выглядел столь же пассивным как десятью минутами назад, но и не месил столь яростно, как проделывал в предыдущей пятиминутке, где, очевидно, надеялся финишировать Роберта, но не смог, выпалив при этом немало «бензина». «Жнец», наученный горьким опытом, стал реже влетать с боковыми на среднюю дистанцию. Чаще бил джебом с дальней и использовал кики по ногам и корпусу кубинца, удерживаясь на безопасной дистанции, но, вместе с тем, набирая очки. Но и на сей раз Ромеро зацепил противника, но уже левым боковым, после чего Роберт чуть «затанцевал», но не упал и, судя по всему, не был столь сильно потрясён.

Хитрый Йоэль приготовил сюрприз молодому австралийцу и оставил «пороха» на заключительный временной отрезок, дабы предпринять ещё попытку добыть досрочную победу. Уиттакер старался удерживать «Солдата Бога» на дальней дистанции, бил джебы и много киков по корпусу и в голову, но кубинец, преследовавший цель, плотно и точно засадить в цель, шёл вперёд и мощно бил с рук. В одном из эпизодов Роберт на коротке, пригнувшись и уйдя от левой руки оппонента, оказался практически спиной к Ромеро, потеряв того из поля зрения, и когда стал уходить на дистанцию, попутно разворачиваясь, проворонил-таки левый боковой и улетел на покрытие.

«Солдат Бога», прекрасно осознававший, что это, скорее всего, последний шанс вырубить «Жнеца», ринулся добивать последнего на канвасе, заставив выживать. Честно говоря, глядя на происходящее, казалось, что вот-вот рефери вмешается и даст отмашку, но Роберт каким-то чудом терпел, держался, вцепившись в ногу Ромеро. Непостижимым образом австралиец встал на ноги, но его болтало как осиновый лист на ветру, да ещё и Йоэль продолжал околачивать в клинче, а потом бросил вниз. Откровенно говоря, «Солдат Бога» и сам был сильно уставшим, так как тратил энергию, которой и так осталось немного, на добивание. В общем, выстоял 27-летний «Жнец».

Умопомрачительное зрелище, что ещё сказать. Судьи разошлись во мнениях: 48-47, 47-48, 48-47 — раздельное решение в пользу Уиттакера, получившего ещё и $100 000 за «Бой вечера». Выходит, что половина данной суммы, что должна была пойти кубинцу, также ушла Роберту. На кону не было титула, но если отбросить перевес Ромеро и следствие этого, но «Жнец» провёл первую защиту титула. Выдалась она невероятно сложной из-за ударной мощи его возрастного противника и его умения внезапно и яростно включаться, спуртовать.

Ромеро себя проигравшим не считает и называет чемпионом, а австралиец, который по его словам сломал правую руку уже в 1-м раунде, сообщил, что кубинец бьёт как грузовик и его мощь огромна. Что ж, охотно верим, так как видели бой. Кстати, несмотря на нокдауны и взрывы Йоэля, после боя он выглядел избитым и его глаза заплыли. Так что, Уиттакер, хотя «Солдата Бога» на пол и не отправил, но времени тоже зря не терял.

Возвращаясь к решению, австралиец выиграл 1, 2 и 4 раунды с перевесом по значимым попаданиям: 33-9, 29-20 и 34-20, соответственно. 3 и 5 за кубинцем, где по значимым ударам 36-18 и 26-14, соответственно, и по нокдауну в каждой из этих пятиминуток. Также в 3-й пятиминутке было два тэйкдауна от кубинца и один в 5-й. Ставить ли 10-8 в сторону Ромеро в 3-м и 5-м раундах или только в каком-то одном из них? После визуального просмотра впечатление складывалось, что Роберт на тоненького, но если смотреть статистику и цифры, то трудно оценивать. Не возьмусь здесь делать выводы, потому что в данном случае для этого необходимо идеально знать правила.

Самое трудное выступление в карьере Роберта, где он перенёс множество жёстких ударов, но выдержал, что достойно уважение, ровно, как и то, что в 41 год в октагоне демонстрирует Ромеро.

После проваленного взвешивания Дэйна Уайт считает хорошей идеей переход Ромеро в полутяжёлый вес, а что касается следующего претендента в среднем, то, пожалуй, им может стать Келвин Гастелум, ведь Крис Уайдман травмирован, а его возвращение займёт больше времени, чем ожидало руководство UFC. Больше пока вариантов не просматривается.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уиттакер-Ромеро II ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этих поединков

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