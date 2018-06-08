Ромеро не сумел сделать вес, бой с Уиттакером под угрозой срыва

В ночь с 9 на 10 июня (мск) в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 225. Главным его событием должен был стать титульный поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро.

Однако теперь он находится под угрозой срыва. Кубинец не сумел уложиться в лимит весовой категории. На взвешивании он показал 84,3 кг, вместо положенных 83,9 кг. На сгонку 400 грамм ему было дано два дополнительных часа. Однако сделать вес ему всё же не удалось. На повторной процедуре он показал 84 кг.

Теперь бой с Ромеро находится под угрозой срыва. Поединок либо будет отменён, либо не будет титульным.