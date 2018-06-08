Ещё
Ромеро не сумел сделать вес, бой с Уиттакером под угрозой срыва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ромеро не сумел сделать вес, бой с Уиттакером под угрозой срыва 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: ToFight.ru
В ночь с 9 на 10 июня (мск) в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 225. Главным его событием должен был стать титульный поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро.
Однако теперь он находится под угрозой срыва. Кубинец не сумел уложиться в лимит весовой категории. На взвешивании он показал 84,3 кг, вместо положенных 83,9 кг. На сгонку 400 грамм ему было дано два дополнительных часа. Однако сделать вес ему всё же не удалось. На повторной процедуре он показал 84 кг.
Теперь бой с Ромеро находится под угрозой срыва. Поединок либо будет отменён, либо не будет титульным.
Чемпионат.com: последние новости
Взвешивание UFC 225: Ромеро провалил взвешивание и получил два часа на сгонку Макгрегор: если бы подрался в Рио, стал бы вторым в рейтинге Forbes Самый дешёвый билет на UFC Moscow обойдётся в 1,5 тыс. рублей
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Земфире запретили выступать в России80
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко23
Овечкин обезумел от счастья после победы38
Испанские футболисты восхитились своей базой в России
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение