У Роберта Уиттакера назвали возможных претендентов: там Гастелум, Уайдман и другие

В команде чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера (20-4) очертили круг возможных претендентов для его следующей защиты. 9 июня на UFC 225 в Чикаго (США) Уиттакер отстоял титул, победив по очкам в реванше кубинца Йоэля Ромеро. По ходу боя Роберт получил травму руки, и теперь бойцу предстоит пройти процесс восстановления.

Попасть под грузовик. Репортаж о UFC 225 «Мы подождём и посмотрим, кого нам предложат, но я думаю, есть три очевидных варианта, — говорит менеджер австралийца Титус Дэй в интервью Sporting News. — Я думаю, Келвин Гастелум заслуживает титульный шанс. Крис Уайдман , если он здоров, определённо заслуживает титульный шанс. Если Люк Рокхолд не поднимется выше, он тоже заслуживает титульный шанс».

«На подходе другие отличные парни, которые пока ещё не готовы — неплохо выглядит Исраэль Адесанья и молодой бразилец Пауло Коста. Не стоит забывать и Дэвида Бранча, который, я уверен, ещё может удивить».

Источник: FightTime

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