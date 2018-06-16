У Роберта Уиттакера назвали возможных претендентов: там Гастелум, Уайдман и другие 

В команде чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера (20-4) очертили круг возможных претендентов для его следующей защиты. 9 июня на UFC 225 в Чикаго (США) Уиттакер отстоял титул, победив по очкам в реванше кубинца Йоэля Ромеро. По ходу боя Роберт получил травму руки, и теперь бойцу предстоит пройти процесс восстановления.
Попасть под грузовик. Репортаж о UFC 225 «Мы подождём и посмотрим, кого нам предложат, но я думаю, есть три очевидных варианта, — говорит менеджер австралийца Титус Дэй в интервью Sporting News. — Я думаю, Келвин Гастелум заслуживает титульный шанс. Крис Уайдман, если он здоров, определённо заслуживает титульный шанс. Если Люк Рокхолд не поднимется выше, он тоже заслуживает титульный шанс».
«На подходе другие отличные парни, которые пока ещё не готовы — неплохо выглядит Исраэль Адесанья и молодой бразилец Пауло Коста. Не стоит забывать и Дэвида Бранча, который, я уверен, ещё может удивить».
Источник: FightTime
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