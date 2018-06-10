Ещё
UFC 225: Уиттакер с трудом победил Ромеро, Ковингтон завоевал титул
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC 225: Уиттакер с трудом победил Ромеро, Ковингтон завоевал титул 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 225. Главным его событием стал поединок между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро, который потерял статус титульного, из-за провального взвешивания кубинца.
Поединок прошёл всю дистанцию, Ромеро отдал первые два раунда сопернику, но в третьем и пятом был близок к досрочной победе. Тем не менее, австралиец выстоял, а судьи, разделившись во мнении, отдали победу ему 48:47, 47:48, 48:47.
Соглавным событием вечера стал бой за титул временного чемпиона организации в полулёгком весе между Рафаэлом дос Аньосом и Колби Ковингтоном. Поединок прошёл в конкурентной борьбе, а лучше в нём оказался американец — 49:48, 48:47, 48:47.
Также на турнире стоит выделить победу экс-чемпионки Холли Холм над Меган Андерсон и поражения Андрея Орловского и Алистара Оверима от Тая Туйвасы и Кёртиса Блейдса соответственно.
Чемпионат.com: последние новости
Взвешивание UFC 225: Ромеро провалил взвешивание и получил два часа на сгонку Ковингтон: Джон Джонс начал принимать допинг ещё в колледже Дэна Уайт: Лобов всё ещё боец UFC
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России171
Овечкин испортил старт бейсбольного матча7
Меркель посоветовали «не злить Путина»30
«Сборной России на ЧМ-2018 делать нечего»127
Британцы назвали худший город ЧМ-201858
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол В мире
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение