UFC 225: Уиттакер с трудом победил Ромеро, Ковингтон завоевал титул

В Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 225. Главным его событием стал поединок между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро, который потерял статус титульного, из-за провального взвешивания кубинца.

Поединок прошёл всю дистанцию, Ромеро отдал первые два раунда сопернику, но в третьем и пятом был близок к досрочной победе. Тем не менее, австралиец выстоял, а судьи, разделившись во мнении, отдали победу ему 48:47, 47:48, 48:47.

Соглавным событием вечера стал бой за титул временного чемпиона организации в полулёгком весе между Рафаэлом дос Аньосом и Колби Ковингтоном. Поединок прошёл в конкурентной борьбе, а лучше в нём оказался американец — 49:48, 48:47, 48:47.