Глава Ингушетии встретился с отцом Хабиба Нурмагомедова 

Отец и тренер российского бойца смешанных боевых искусств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап встретился с главной Республики Ингшетия Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сам спортсмен рассказал в Instagram.
В свою очередь глава Ингушетии написал, что Нурмагомедов-младший является примером для подрастающего поколения.
«Он показывает пример своим упорством и трудолюбием. Абдулманап и Хабиб, желаю вам успехов и благополучия! Да хранит Всевышний вашу прекрасную семью!», — написал политик.