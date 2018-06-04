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Глава Ингушетии встретился с отцом Хабиба Нурмагомедова
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Глава Ингушетии встретился с отцом Хабиба Нурмагомедова 

News.ru 1 час назад
Отец и тренер российского бойца смешанных боевых искусств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап встретился с главной Республики Ингшетия Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сам спортсмен рассказал в Instagram.
В свою очередь глава Ингушетии написал, что Нурмагомедов-младший является примером для подрастающего поколения.
«Он показывает пример своим упорством и трудолюбием. Абдулманап и Хабиб, желаю вам успехов и благополучия! Да хранит Всевышний вашу прекрасную семью!», — написал политик.
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