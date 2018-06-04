Чемпион UFC Нурмагомедов поделился секретами побед с юными спортсменами Ингушетии

МАГАС, 4 июня. / ТАСС /. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с юными спортсменами и молодежью Ингушетии. Российский спортсмен во Дворце спорта «Магас» поделился с молодыми людьми секретами успеха и побед, рассказав о спортивных планах, об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Чемпионом может стать любой из вас, главное — упорство, надо с должной ответственностью подходить к тренировкам, слушать тренеров, не жалеть себя. Я шел к своему титулу примерно 10 боев, а молодые спортсмены сейчас хотят после победы над двумя-тремя серьезными соперниками сразу драться за титул. Но важна серьезная подготовка, терпение и усердие", — сказал Нурмагомедов на встрече с молодежью.

На встречу с титулованным спортсменом пришли около 300 человек, это и воспитанники спортивных школ республики, и студенты вузов и сузов. Молодые люди интересовались не только рецептом побед и советами, как достичь высот в спорте, но и будущими планами спортсмена.

"В середине или конце осени пройдет мой следующий титульный бой, я оцениваю свою подготовку так, что мне не важно, кто будет соперником, я уверен в своей победе", — ответил Нурмагомедов.

Спортсмен добавил, что вновь приедет в Ингушетию уже в конце июля, когда в республике состоится ежегодный турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах», но не для того, чтобы бороться, а в качестве почетного гостя.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере (16 — досрочно) при отсутствии поражений.