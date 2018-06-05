Боец UFC Эмметт: мой глаз мог просто выпасть

Американец Джош Эммет, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) заявил, что его глаз мог выпасть во время боя против Джереми Стивенса , сообщает "Советский спорт"

"Со мной работала целая команда врачей. И они все были обеспокоены, потому что кость могла проткнуть глаз. Они говорят, что мне повезло, что мой глаз просто-напросто не выпал, и я до сих пор могу им двигать", — цитирует слова Эмметта MMA Fighting.

Также боец смешанного стиля подчеркнул, что Стивенс применил удар, запрещенный правилами UFC.

"Колено было нелегальным. Если бы рефери остановил бой сразу после колена, я бы не получил таких травм. Ведь именно после ударов локтями мое лицо оказалось сломано. Но я планирую вернуться к тренировкам в июне. Пока никакого контакта. Но мой врач говорит, что я заживаю достаточно быстро", — добавил американец.

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