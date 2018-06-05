Ещё
Близится вынесение решения по допинговому делу Джона Джонса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Близится вынесение решения по допинговому делу Джона Джонса 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Вынесение решения по допинговому делу экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джона Джонса (22-1) не за горами. Об этом в очередном выпуске программы MMA Hour заявил менеджер звёздного бойца Абе Кава.
Напомним, что Джонс провалил послематчевое тестирование в июле прошлого года, после того как вернул чемпионский титул благодаря досрочной победе в 3-м раунде над Даниэлем Кормье. Сторона Джона пытается доказать, что анаболический стероид туринабол оказался в организме бойца случайно. И, учитывая, что ранее Атлетическая комиссия штата Калифорния не стала дисквалифицировать Джонса, его адвокаты не зря едят свой хлеб.
По словам Кавы, рассмотрение дела Джонса затягивается в том числе из-за его звёздного статуса: «Всё это довольно сложно. Антидопинговое агентство США делает очень хорошую работу, несмотря на то, что многие их ненавидят. Я и сам не согласен с некоторыми вещами, о которых говорил им за закрытыми дверями, но это не отменяет тот факт, что они делают хорошую работу по очищению спорта. Крайне важно, чтобы они всё делали правильно и в нашем деле вынесли верное решение, учитывая, кем является Джон. И я думаю, они сделают всё, что в их силах, чтобы всё сделать правильно. С учётом сказанного, я верю, что они примут решение очень скоро, но я не хочу называть дату и говорить, что это произойдёт в такой-то день. Всему своё время, но решение будет, и мы надеемся, это случится раньше, чем позже».
Читайте также: Даниэль Кормье хочет третий бой с Джоном Джонсом
Источник: FightTime
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Рафаэль Карвалью и Гегард Мусаси — о предстоящем поединке Видео боя: Марлон Мораэш — Джимми Ривера Тимоти Джонсон: В Bellator я получаю больше денег, чем в UFC
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных101
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»63
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»30
Медведева рассказала о косяке17
Абрамович наказал Британию620
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение