Близится вынесение решения по допинговому делу Джона Джонса

Вынесение решения по допинговому делу экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джона Джонса (22-1) не за горами. Об этом в очередном выпуске программы MMA Hour заявил менеджер звёздного бойца Абе Кава.

Напомним, что Джонс провалил послематчевое тестирование в июле прошлого года, после того как вернул чемпионский титул благодаря досрочной победе в 3-м раунде над Даниэлем Кормье . Сторона Джона пытается доказать, что анаболический стероид туринабол оказался в организме бойца случайно. И, учитывая, что ранее Атлетическая комиссия штата Калифорния не стала дисквалифицировать Джонса, его адвокаты не зря едят свой хлеб.

По словам Кавы, рассмотрение дела Джонса затягивается в том числе из-за его звёздного статуса: «Всё это довольно сложно. Антидопинговое агентство США делает очень хорошую работу, несмотря на то, что многие их ненавидят. Я и сам не согласен с некоторыми вещами, о которых говорил им за закрытыми дверями, но это не отменяет тот факт, что они делают хорошую работу по очищению спорта. Крайне важно, чтобы они всё делали правильно и в нашем деле вынесли верное решение, учитывая, кем является Джон. И я думаю, они сделают всё, что в их силах, чтобы всё сделать правильно. С учётом сказанного, я верю, что они примут решение очень скоро, но я не хочу называть дату и говорить, что это произойдёт в такой-то день. Всему своё время, но решение будет, и мы надеемся, это случится раньше, чем позже».

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Источник: FightTime

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