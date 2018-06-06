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Дэна Уайт: Лобов всё ещё боец UFC
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Дэна Уайт: Лобов всё ещё боец UFC 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Президент UFC Дэна Уайт внёс некоторую ясность в ситуацию с бойцом промоушена Артёмом Лобовым. Спортсмен 7 апреля 2018 года должен был принять участие в шоу UFC 223. Вместо этого он в канун боя с Касересом напал на автобус с участниками того турнира, став соавтором одного из самых громких скандалов в истории организации.
Тогда Лобов был снят с турнира, а о его статусе в промоушене ничего не сообщалось. Теперь же президент Дэна Уайт рассказал, что Артём всё ещё числится в рядах организации.
«Артём всё ещё боец UFC. Мы не принимали никаких решений по этому вопросу. Я до сих пор жду, как разрешится ситуация с Макгрегором и всей этой историей», — цитирует Уайта BJPenn.
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