Дэна Уайт: Лобов всё ещё боец UFC

Президент UFC Дэна Уайт внёс некоторую ясность в ситуацию с бойцом промоушена Артёмом Лобовым . Спортсмен 7 апреля 2018 года должен был принять участие в шоу UFC 223. Вместо этого он в канун боя с Касересом напал на автобус с участниками того турнира, став соавтором одного из самых громких скандалов в истории организации.

Тогда Лобов был снят с турнира, а о его статусе в промоушене ничего не сообщалось. Теперь же президент Дэна Уайт рассказал, что Артём всё ещё числится в рядах организации.

«Артём всё ещё боец UFC. Мы не принимали никаких решений по этому вопросу. Я до сих пор жду, как разрешится ситуация с Макгрегором и всей этой историей», — цитирует Уайта BJPenn.