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Ярослав Амосов проведет дебютный бой на турнире Bellator 13 июля
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Ярослав Амосов проведет дебютный бой на турнире Bellator 13 июля 

SPORT24.ru 1 час назад
13 июля на турнире Bellator 202 в США Ярослав Амосов проведет бой против американского бойца Джеральда Харриса. Об этом рассказал промоутер российского бойца Алексей Яценко.
«Амосов был подписан в Bellator в ноябре прошлого года. До этого мы вели переговоры с UFC и Bellator, но последний промоушен предложил лучшие условия. Контракт подписан на четыре боя. К сожалению, дебютный бой организация дала не сразу, так как несколько потенциальных соперников отказались от боя с Амосовым.
Джеральд Харрис — ветеран UFC, трудный и опасный боец, очень опытный, за его плечами 25 побед на профессиональной арене. Подготовку Амосов традиционно проведет в Старом Осколе с Анатолием Токовым и спортсменами команды FedorTeam. В дальнейшем за три недели до боя вылетит в США, где проведет заключительную часть подготовки», — передает слова Яценко корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
В активе 25-летнего бойца 18 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.
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