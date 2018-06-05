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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
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Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo/Chris Carlson
Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.
За прошедший год Мэйуэзер, которому в феврале исполнился 41 год, заработал $285 млн, 10 млн из этой суммы он заработал с помощью рекламных контрактов, еще 275 млн американец получил за бой против ирландца Конора Макгрегора. Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял четвертое место в рейтинге. Он заработал $99 млн (85 — за бой, 14 — реклама).
Второе место в списке занимает аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси, чей доход за прошедший год составил $111 млн (84 — контракт и бонусы, 27 — реклама). Третьим стал португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, в прошлом году он возглавлял рейтинг, 108 млн заработал португалец согласно информации издания (61 — контракт и бонусы, 47 — реклама). Пятое место занимает бразильский футболист французского ПСЖ Неймар, заработавший 90 млн (73 — контракт и бонусы, 17 — реклама).
Шестое место занимает игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс (85,5 млн), седьмое — швейцарский теннисист Роджер Федерер (77,2 млн), восьмое — баскетболист клуба "Голден Стэйт" Стефен Карри (76,9 млн), девятое — квотербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) "Атланта" Мэттью Раян (67,3 млн). Первую десятку рейтинга замкнул квотербек "Детройта" Мэттью Стэффорд (59,5 млн). Стоит отметить, что Федерер зарабатывает больше всех на рекламе — 65 млн  Стоит отметить, что в список ста самых высокооплачиваемых спортсменов года не вошла ни одна женщина. Также в рейтинге отсутствуют российские атлеты. Наибольшее представительство в списке имеют баскетболисты — 40 игроков клубов НБА.
В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу.
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