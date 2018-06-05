Рестлер-неудачник убил жену и себя

Профессиональный рестлер Чарльз Уилльямс пристрелил жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Sky News.

Тела супругов обнаружила полиция. Никаких других повреждений, кроме огнестрельных ранений обнаружено не было. По мнению правоохранительных органов, рестлер сперва убил жену, после чего совершил суицид.

52-летний атлет выступал в основном в независимых промоушенах. Он также принимал участие в «темных матчах» под эгидой Всемирной федерации рестлинга (WWF) — выступлениях, не транслируемых по телевидению. Однако Уилльямсу так и не удалось стать полноценной частью компании.

В 2007 году канадский рестлер Крис Бенуа убил жену и ребенка, после чего свел счеты с жизнью. Тогда одной из причин произошедшего назвали депрессию спортсмена, связанную с употреблением анаболических стероидов.