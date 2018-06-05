«А остальное всё дре-бе-бе-день»: Мэйуэзер в 2017-м заработал больше всех атлетов

Деловой ресурс Forbes обнародовал ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых атлетов планеты, из которого видно, что 41-летний американский боксёр Флойд Мэйуэзер (50-0, 27 КО), не выступающий уже почти два года, вернул себе лидерство. За 2017 год бывший «Красавчик» и нынешний «Денежный» получил $285 млн прибыли: $10 млн из суммы — доход от рекламы, а остальные $275 млн — прибыль за кроссовер-бой против ММАшника Конора Макгрегора . Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял четвертое место в рейтинге. Он заработал $99 млн (85 — за бой, 14 — реклама). Второе место — у аргентинского футболиста Барселоны Лионеля Месси ($111 млн), третье — у португальского игрока мадридского Реала Криштиану Роналду ($108 млн), четвёртое — у Макгрегора ($99 млн), а пятое место с $90 млн занял бразильский футболист французского ПСЖ Неймар. Топ-10 списка выглядит так: Среди боксёров в топ-100 попали ещё только Сауль Альварес ($44,5 млн) — у него 15 место, и Энтони Джошуа ($39 млн) со своим 25 местом.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

1 Июн 2018 в 4:36 PDT Мэйуэзер любит выложить в соцсети фото, подобные тому, что ниже, с подписью: «Это чтобы мотивировать хейтеров зарабатывать бабло». Но мы-то знаем, что Флойд просто любит прихвастнуть и по степени любви к деньгам даст фору Скруджу Макдаку. Интересно, что в список богатейших спортсменов не вошла ни одна женщина, однако баскетболистов — аж 40 игроков НБА. Читайте также: Мэйуэзер: Могу вернуться и сделать миллиард долларов Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.