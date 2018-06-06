Ковингтон: Джон Джонс начал принимать допинг ещё в колледже

Боец UFC Колби Ковингтон рассказал о том, что экс-чемпион организации Джон Джонс начал принимать допинг ещё в колледже. Напомним, что Джонс провалил допинг-тест и 27 февраля принял участие в заседании Спортивной комиссии штата Калифорния, по решению которой лишился 40% от своего последнего гонорара и лишился бойцовской лицензии, которую он сможет восстановить после августа 2018 года.

«В колледже мы с Джоном жили в одной комнате. Поначалу мы были вроде лучших друзей. Уже тогда он начал принимать стероиды, у него была страсть к этому. Он был чемпионом страны в весе до 197 фунтов среди юниоров и стремился перейти в тяжёлый вес. Поэтому он принимал стероиды. Именно тогда я перестал уважать его. Уже тогда он начал много тусоваться на вечеринках. Пробовал экстази и другие наркотики. Стоит напомнить, что USADA работает с UFC пару лет, а до этого допинг-тесты не были такими суровыми», — приводит слова Ковингтона Low Kick MMA.