Емельяненко заявил о готовности выступать за сборную России по футболу 

Боец ММА накануне открытия Чемпионата мира по футболу пожелал удачи российским футболистам.
Александр Емельяненко накануне открытия Чемпионата мира по футболу пожелал удачи российской сборной, заявив, что мысленно будет с ними на поле — 12-м игроком.
«Желаю удачи, побед. Выложиться и показать свой лучший результат! Желаю выйти с полной уверенностью и одухотворенностью. Пусть ребята знают, что их на поле будет не 11. Я буду с ними — двенадцатым игроком», — заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспресс».
Также он ответил критикам российских футболистов, посоветовав им поменяться местами со спортсменами и на деле показать, на что они способны.