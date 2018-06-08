Ещё
Емельяненко заявил о готовности выступать за сборную России по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Емельяненко заявил о готовности выступать за сборную России по футболу 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Боец ММА накануне открытия Чемпионата мира по футболу пожелал удачи российским футболистам.
Александр Емельяненко накануне открытия Чемпионата мира по футболу пожелал удачи российской сборной, заявив, что мысленно будет с ними на поле — 12-м игроком.
«Желаю удачи, побед. Выложиться и показать свой лучший результат! Желаю выйти с полной уверенностью и одухотворенностью. Пусть ребята знают, что их на поле будет не 11. Я буду с ними — двенадцатым игроком», — заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспресс».
Также он ответил критикам российских футболистов, посоветовав им поменяться местами со спортсменами и на деле показать, на что они способны.
ТК «Звезда»: последние новости
Назван следующий соперник Александра Емельяненко Боец MMA нокаутировал сам себя: видео Овечкин признан самым ценном игроком плей-офф Кубка Стенли
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко16
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy59
Овечкин обезумел от счастья после победы7
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина2
Овечкин впервые станет отцом2
Видео
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение