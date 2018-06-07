Макгрегор: если бы подрался в Рио, стал бы вторым в рейтинге Forbes

Ирландский боец смешанных боевых единоборств и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что мог бы оказаться на втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes

«В этом году я стал четвёртым в списке Forbes. Если бы я подрался в Рио-де-Жанейро, то обогнал бы в рейтинге Роналдо и Месси и стал бы вторым. Но хорошо, что мне ещё нет 30», — написал Макгрегор на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».