Названа дата нового боя Александра Емельяненко

Александр Емельяненко следующий бой проведет против Пешты в Екатеринбурге

Поединок пройдет в первый день международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге (9-12 июля).

"9 июля на площадке КРК "Уралец" в первый день международной промышленной выставки "Иннопром" состоится турнир по смешанным единоборствам от "Русской медной компании" — RCC3: Russian Cagefighting Championship. В главном бою вечера в октагоне сойдутся россиянин Александр Емельяненко и чех Виктор Пешта", — сказал собеседник агентства.

Емельяненко в апреле подписал контракт на четыре боя с уральских промоушеном RCC. Первый бой прошел в Екатеринбурге 5 мая — Емельяненко нокаутировал бразильца Габриэля Гонгазу.

"Мы подошли к организации этого мероприятия с особой ответственностью, ожидаем визит высокопоставленных гостей со всего мира. Кроме главного боя Емельяненко — Пешта, гостей ждут яркие и бескомпромиссные бои с участием сильных спортсменов из Бразилии, Чехии и России", — приводит пресс— служба слова промоутера RCC и организатора боя Александра Алтушкина.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, в конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел четыре боя и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 27 побед и семь поражений.