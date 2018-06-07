Разборки в Чикаго. Превью главного на UFC 225

UFC 225 Если вспомнить 30-е годы прошлого века, то Чикаго считался гангстерским местом и славился перестрелками. В эти выходные UFC 225 пройдёт именно в этом городе, но стрелять, слава Богу, никто никого не будет. А вот активно бить друг другу лица — обязательно. Разборки ожидаются яростные, поскольку кард турнира включает в себя много крутых поединков.

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг Алистар Оверим возвращается в дело после чудовищного нокаута, в который его отправил Фрэнсис Энганну в конце прошлого года. Кёртис Блейдс идёт сейчас с серией 3-0, а в крайнем поединке, состоявшемся вначале 2018-го, одолел единогласным решением Марка Ханта . Если американец, находящийся в данный момент на 4-й позиции рейтинга, сумеет справиться с топ-2 в лице Оверима, то сделает решительный шаг в направлении претендентского статуса.

Как видите, для Блейдса успех в этом бою будет значить гораздо больше, тогда как для нидерландца это только лишь возможность закрыть тяжёлое поражение от Энганну и попытаться вернуться на победную тропу. Пока перед Алистаром стоит именно такая задача, и говорить о чём-то большем смысла нет. Сначала нужно пройти Кёртиса, а там уже видно будет, что и как.

Американец младше Оверима на 11 лет, но что касается опыта, то между ними пропасть, поскольку 38-летний Алистар провёл больше чем в пять раз поединков, а также бился с несоизмеримо большим количеством соперников высокого класса.

Алистар Оверим

Очевидно, что Кёртис, будучи базовым вольником, постарается сделать упор на переводы в партер, так как в стойке тягаться со столь искушённым ударником, как Оверим, окажется сложно. Нидерландец разнообразнее, с лёгкостью меняет стойки, использует обманки. Разумеется, всегда есть риск, что бывший чемпион Strikeforce, который с учётом кикбоксинга проигрывал КО/ТКО 14 раз, пропустит плотное попадание и свет погаснет, но не думаю, что это произойдёт.

Дело в том, что хотя у Блейдса из 9 побед — 7 КО/ТКО, но 5 из них он добыл вне UFC. А оставшиеся две — это ТКО против Коди Иста и Алексея Олейника , причём во втором случае имела место остановка врача. Так что на самом высоком уровне американец ударами практически никого и не финишировал.

У Алистара защита от тэйкдаунов составляет 76%, плюс он атлетичен и по габаритам почти такой же, как его визави (одного роста — 193 см, но длина рук на 8 см больше у Кёртиса), поэтому не верится, что Блейдс сумеет навязать борьбу в полном смысле этого слова. Может быть, увидим переводы вниз, но делать это все 15 минут, контролируя Оверима на покрытии длительное время, скорее всего, не получится.

Блейдс крепок, и его не смогли вырубить ни Энганну, ни Хант, хотя у обоих были хорошие попадания, поэтому полагаю, что Алистар возьмёт верх, но не досрочно.

Прогноз: Оверим решением

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг Как известно, Андрей Орловский смог прервать очередную чёрную полосу в карьере, насчитывавшую пять поражений подряд, когда сначала переиграл по очкам Жуниора Албини, а затем аналогичным способом победил Штефана Штруве в марте сего года. Нельзя не отметить упорство белорусского тяжеловеса, который старается и делом доказывает, что пускай он и не претендует на самые высокие места, но всё ещё держится в топ-15, где находится на 9-й строчке.

На UFC 225 противником 39-летнего «Питбуля» станет 25-летний австралиец Тай Туйваса по прозвищу «Бам Бам». Этот молодой парень, чем-то напоминающий по телосложению Марка Ханта, играл в регби в юности, пробовал себя в боксе (5-2) и кикбоксинге (14-2). В ММА Туйваса дебютировал в августе 2012-го и первые пять схваток провёл в родной стране, выиграв каждую из них КО/ТКО в первом раунде.

В ноябре 2017-го Тай впервые выступил в UFC и продолжил тенденцию разбивать оппонентов по ходу первых пяти минут: сначала зрелищно нокаутировал Рашада Коултера коленом в прыжке, а потом не менее брутально забил до ТКО Сайрила Аскера. Кстати, впервые за непродолжительную карьеру Туйваса выступит за пределами Австралии.

Андрей Орловский

Как вы уже поняли по аналогии с Хантом, говоря об австралийце, ни о каком рельефе мышц и кубиках пресса речи не идёт. Туйваса — плотный парень ростом 188 см и весом под 120 кг, но для своей массивной комплекции довольно подвижный. В борьбе и грэпплинге в предыдущих боях он по большому счёту ничего не показывал.

В стойке Тай давит, старается теснить к сетке, клинчевать и околачивает боковыми с обеих рук, добавляя коленями по корпусу и правым локтем в голову. К слову, тем же правым локтем может и здорово встретить, что произошло с Аскером. Также австралиец может всадить коленом в прыжке. Удары тяжеленные. Ярко выраженный нокаутёр. Защита посредственная.

Выносливость Туйвасы оставляет большие вопросы, ведь дальше первого раунда он ещё не заходил, и не удивит, если просядет по кардио уже ко 2-й пятиминутке. Но это в том случае, если Орловский не пропустит ничего увесистого в стартовом отрезке, так как пробит и был финиширован ударами 10 раз. В остальном белорус выглядит предпочтительнее: универсальнее, техничнее, собраннее, опытнее.

Тай Туйваса

Трудно спрогнозировать победителя. С одной стороны, «Питбуль» лучше как боец и в двух последних боях не пропускал ничего фатального, хотя у того же Албини немало побед КО/ТКО. Кроме того, Андрей, являющийся мастером спорта международного класса по самбо, может попробовать валить откровенно «сырого» соперника и работать в партере. С другой, Туйваса из тех, кому нужно попасть лишь раз, поэтому Орловский — его клиент.

Вроде бы Андрей последними успехами даёт основания сделать выбор в его сторону, но всё-таки предположу, что от австралийца до челюсти Орловского что-то долетит, и последний не сдюжит.

Прогноз: Туйваса КО Поединок в женском полулёгком весе — до 66 кг Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм, предприняв безуспешную попытку завоевать титул в полулёгкой категории, когда уступила обладательнице этого трофея Кристиане Жустино в декабре 2017-го, решила провести ещё один бой в данном дивизионе. «Дочь священника» разделит октагон с австралийкой Меган Андерсон, которая впервые будет драться под баннером UFC.

Сама Холли говорила, что в зависимости от результата встречи с Андерсон подумает о том, что и как делать дальше. Это определит будущее Холм и возможности, которые она получит. Дело в том, что, по словам Холм, она чувствует себя комфортно в 66 кг и хотела бы повторно встретиться с Жустино, но родным домом в большей степени считает легчайший вес, где также хотела бы побороться за пояс.

По мнению автора, если Холли уступит Меган, то имеет смысл не просто вернуться, но и остаться в легчайшем дивизионе, ведь там американка частенько имеет над соперницами преимущество в габаритах, чего про выступления Холм в полулёгкой категории уже не скажешь. За примером далеко ходить не надо — достаточно сравнить антропометрические данные «Дочери священника» с Андерсон. Рост Холм — 173 см, длина рук — 178 см; рост Меган — 183 см, длина рук — 184 см.

Холли Холм

Переходя к 28-летней Андерсон, нужно сказать, что она дебютировала в ММА в ноябре 2013-го, причём тогда проиграла решением большинства судей соотечественнице Зои Шривейс. Далее Меган добыла четыре победы подряд, выступая только в Австралии. Осенью 2015-го Андерсон провела первый поединок под баннером Invicta FC, где была повержена удушающим приёмом Синди Дэндойс.

Впрочем, Меган это не смутило, и она добыла четыре победы подряд, а последняя из них, датированная январём 2017-го, очевидно, стала самой важной в карьере Андерсон. Она выиграла «временный» пояс чемпионки Invicta FC, сокрушив Шармэйн Твит (ТКО 2), а позже была объявлена полноправной обладательницей этого титула. Планировалось, что первую защиту Андерсон проведёт на турнире Invicta FC 24 против Елены Колесник , но бой так и не состоялся, поскольку Меган ушла в UFC, оставив пояс вакантным.

Австралийка может побороться и в активе имеет две победы приёмами, но большую часть времени проводит в стойке. Несмотря на рост и длинные руки, Меган особо не старается удерживаться на дальней дистанции и атаковать оттуда, а частенько буквально бежит вперёд с ударами, используя прямые, кроссы, ввязывается в размены. Андерсон любит клинчевать у сетки, изматывать там соперниц и жёстко бить коленями. У этой спортсменки не самая лучшая защита, но она берёт давлением и упорством.

Меган Андерсон

Холм, конечно, опытнее, противостояла более серьёзной оппозиции, техничнее, лучше двигается, более грамотно работает тактически, не вступая в размены и обрабатывая с дальней дистанции. Но Меган больше, моложе на 8 лет и крайне неуступчивая спортсменка, поэтому тут, судя по всему, развернётся упорное противостояние.

Букмекеры дают на победу Холм в среднем 1.43, а на Андерсон 2.75. Автор считает, что котировки должны быть ближе, но всё-таки склоняется в сторону американки. Холли чётко следует плану на бой, избегает ненужного риска, меньше пропускает и может охладить пыл, если нестись на неё, сломя голову. Начиная с 2008-го года, она — первая, кто хотя и уступил Жустино, но не досрочно, что тоже показательно. Наверное, «Дочь священника» переиграет Меган по очкам.

Прогноз: Холм решением

Поединок за титул «временного» чемпиона UFC в полусреднем весе — до 77 кг Бой, которого помимо всех прочих фанатов и аналитиков гарантированно ждёт всё бразильское ММА-сообщество. Причём не из-за спортивной составляющей, хотя и она здесь, бесспорно, есть, а чтобы увидеть, как в клетке покарают говорливого американца Колби Ковингтона за его оскорбительные высказывания непосредственно о Бразилии, а также её жителях. И это, конечно же, не считая язвительных комментариев в адрес бразильских бойцов и в том числе своего нынешнего противника Рафаэля дос Аньоса, занимающего первую строчку рейтинга.

Колби, расположившийся на 4-й позиции в топ-15, оправдывает прозвище «Хаос», ведь иначе и не назвать тот словесный поток, что парой выдаёт этот человек. Ковингтон явно пошёл по пути ребят вроде Чела Соннена и Конора Макгрегора , пытаясь делать как можно больше громких заявлений, чтобы привлекать внимание к собственной персоне и создавать вокруг себя шумиху. Но тут есть важный нюанс, от которого никуда не денешься.

Слова желательно подкреплять делом, иначе легко снискать славу надоедливого болтуна, которого со временем вообще перестанут воспринимать всерьёз. Пока Колби проявляет себя вполне хорошо и ведёт серию 5-0, а в крайнем поединке, состоявшемся в октябре 2017-го, он одолел по очкам Дэмиана Майю.

Колби Ковингтон

Любителей эпичных рубок в стойке, вероятно, не слишком впечатляет стиль американца, но он побеждает, и в случае с выбранным им амплуа трештокера — это главное. На UFC 225 обязательно нужно выигрывать, ибо в случае неудачи в поединке за титул чемпиона, хотя и с приставкой «временный», ему припомнят всё сказанное, и в Колби полетят тысячи плевков.

А вообще, планы у Ковингтона поистине наполеоновские, так как он говорил, что хочет стать чемпионом в трёх весовых категориях. Таким образом, сейчас «Хаос» вплотную подобрался к взятию первой вершины.

Что касается причин введения «временного» пояса, то они банальны — полноправный чемпион полусреднего дивизиона Тайрон Вудли восстанавливается после травмы плеча. Изначально планировалось, что Колби и Рафаэль подерутся 12 мая на UFC 224, но позже дату поединка изменили и перенесли на UFC 225, где спортсмены станут участниками второго по значимости события вечера.

Рафаэль дос Аньос

Интересно то, что Тайрон чувствует себя гораздо лучше и, несмотря на то, что реабилитация ещё идёт, говорит, что многое уже способен делать с полной отдачей, а вернуться в строй намерен 4 августа. А вот бывший двукратный претендент на пояс Стивен Томпсон не видит смысла в том, чтобы разыгрывать «временный» титул, ведь Вудли вернётся совсем скоро, и можно было просто объявить, что победитель боя Дос Аньос — Ковингтон станет следующим претендентом. Логика в этом есть, но руководство промоушена, видимо пошло на подобный шаг, чтобы попытаться привлечь больше внимания аудитории.

По словам Рафаэля, многие соотечественники говорят ему одно и то же: «Ты должен убить этого парня!» Но сам экс-чемпион лёгкого веса UFC отмечает, что на него ничего не давит, и выиграть он должен в первую очередь для себя.

Дос Аньос в полусредней категории выступил трижды и каждый раз добывал победу. Сначала прошёл Тарека Саффьедина (UD 3), затем катком проехался по Неилу Мэгни (SBM 1), а в декабре прошлого года уверенно победил экс-чемпиона в 77 кг Робби Лоулера (UD 5). Отличные результаты в исполнении Рафаэля, хотя, признаться, автор полагал, что бразильцу после смены дивизиона будет сложнее, ведь соперники ещё крупнее, чем в 70 кг. Но проблемой для Дос Аньоса это не стало.

Основная угроза, которую Колби может представлять для бразильца, заключается в базовых навыках американца. Ковингтон — великолепный борец, который из 9 схваток под баннером UFC, переводил вниз всех, кроме Майи. Но там «Хаос» намеренно не боролся, дабы не оказаться в партере с опаснейшим джитсером.

В числе тех, кому Колби проводил тэйкдауны, значатся Варллей Алвеш (рост — 180 см, «тэйкдаун дифенс» — 72%), Макс Гриффин (рост — 183 см, «тэйкдаун дифенс» — 61%), Донг Хьюн Ким (рост — 185 см, «тэйкдаун дифенс» — 71%). Рост Дос Аньоса — 173 см, «тэйкдаун дифенс» — 66%. То есть, как мы видим, бразилец по габаритам меньше всех этих бойцов, а защита от переводов согласно статистике приблизительно такая же или чуть хуже.

Как бы Дос Аньоса не постигла участь, что Ковингтон, который, кстати, выше на 7 см и на 5 см превосходит в длине рук, вцепится в него, словно клещ, и большую часть времени станет бороть, удерживать у сетки, вновь валить на канвас — и так по кругу. Впрочем, хватит ли сил у «Хаоса» всё это проделать — непонятно, так как он пока не бился пять раундов. А вот у Дос Аньоса выносливость на уровне, в чём можно было убедиться по его 25-минутным противостояниям с Энтони Петтисом , Тони Фергюсоном и Робби Лоулером.

Рафаэль без сомнений много работает над защитой от переводов, но всё-таки вышеуказанный сценарий развития событий возможен. Вместе с тем, во время проходов в ноги экс-чемпион в лёгком весе может попытаться поймать болтливого оппонента на «гильотину», как это сделал Варллей Алвеш — единственный, кто победил Колби. Тем более, Рафаэль имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и 9 побед приёмами.

В стойке, считаю, лучше будет смотреться Дос Аньос. Он взрывной, он жёстче и обладает большим техническим арсеналом. После долгих раздумий и смены мнения, остановлюсь на бразильце. Возможно, Колби его неоднократно повалит и подержит внизу, но Рафаэль всё же сумеет вставать, а со временем Ковингтон чуть сбавит обороты, и проводить тэйкдауны ему окажется сложнее. Инициативой завладеет бразилец, который и склонит чашу весов в свою пользу, перебивая в стойке.

Прогноз: Дос Аньос решением

Матч-реванш за титул чемпиона UFC в среднем весе — до 84 кг Чемпион UFC в категории до 84 кг Роберт Уиттакер должен был провести первую защиту пояса в феврале сего года на UFC 221 против бывшего обладателя этой регалии Люка Рокхолда , но выбыл из-за проблем со здоровьем. На замену вышел Йоэль Ромеро , и они с Люком должны были разыграть «временный» титул, но кубинец провалил взвешивание и пояс на кону стоял уже только для Рокхолда. «Солдат Бога» жёстко вырубил американца в 3-м раунде и теперь повторно встретится со «Жнецом», который восстановился после инфекции стафилококка в желудке. Болезнь сначала не лечил должным образом, потом состояние австралийца ухудшилось — была даже угроза для жизни. К счастью, всё обошлось, и Роберт полон энергии вернуться и продолжить выступления.

Ситуация в дивизионе сейчас следующая. Чемпион Уиттакер подерётся с первым номером рейтинга Ромеро. Рокхолд решил перейти на категорию выше. Поэтому вслед за Йоэлем, вероятнее всего, статус претендента получит либо 4-й номер Келвин Гастелум, который идёт с двумя победами подряд — над Майклом Биспингом и Роналдо Соузой, либо Крис Уайдман , находящийся на позицию выше Гастелума и имеющий победу в последнем бою, причём как раз над Келвином.

Роберт Уиттакер

Но это в будущем, а пока Роберт разделит октагон с Йоэлем, у которого уже выигрывал единогласным решением летом 2017-го на UFC 213, завоевав «временный» пояс. Позже австралиец был объявлен полноправным чемпионом, поскольку у Джорджа Сен-Пьера, который владел титулом до этого, диагностировали язвенный колит, и канадец не стал стопорить дивизион, оставив титул.

Понравилось интервью Роберта, где он говорит, что для него важно не только защитить титул, но и строить собственное наследие в ранге действующего чемпиона и драться с топами, с сильнейшими бойцами, поэтому с нетерпением ждёт второй встречи с Ромеро. По словам австралийца, он выйдет на бой, будто у него нет никакого пояса, а тот факт, что уже выигрывал у кубинца, уверенности особо не придаёт, так как Ромеро — образцовый атлет и один из самых одарённых людей, который ещё и бьёт, как грузовик. Уиттакер оценивает шансы как 50 на 50. Довольно взвешенное и объективное мнение 27-летнего спортсмена.

Йоэль Ромеро

Йоэль сообщил, что во время первого поединка с Уиттакером совершил ошибку, которую больше не повторит. Мол, был момент, где мог досрочно одолеть противника, но не сделал этого. Однако теперь научился финишировать, как только появляется возможность, и на этот раз всё будет по-другому. Также «Солдат Бога» заявил: «Австралия получила первого в истории чемпиона UFC. Кубе тоже это нужно. Я изменю историю». Хорошая мотивация. Кстати, интересный факт — если 41-летний Йоэль побьёт Уиттакера, то станет вторым самым возрастным чемпионом в истории организации вслед за Рэнди Кутюром , который завоевал пояс в 43 года.

Возвращаясь к первому противостоянию «Жнеца» и Ромеро на UFC 213, нужно сказать, что из 18 попыток тэйкдаунов у Йоэля увенчались успехом лишь 4, но и то никакого существенного урона, находясь сверху, кубинец не нанёс. Да и в большинстве случаев австралиец довольно быстро вставал на ноги. Первые два раунда забрал Ромеро, но оставшиеся три ушли в актив Уиттакера, о чём говорит и статистика.

На данный момент «Солдат Бога» провёл в UFC 10 поединков и в 7 из них финишировал оппонентов ударами. Но в первой схватке с Уиттакером не сумел не только выиграть КО/ТКО, но вообще донести свои колотушки до австралийца и хоть как-то потрясти, хотя Роберт вышел тогда с травмированным коленом, а один из киков кубинца только усугубил положение.

Что Йоэль имеет в виду, говоря, что научился финишировать, когда появляется возможность? Посмотрим. Вероятно, речь о том, чтобы ещё более активно работать, когда соперник хоть чуть-чуть открылся. Кубинцу нужно всего одно хорошее попадание, и если это произойдёт, то дело наверняка будет сделано: либо сразу нокаут, либо добьёт сильно потрясённого чемпиона.

Хотя здесь палка о двух концах, ведь может получиться и так, что выпалит много энергии, но нормально не зацепит, а далее уже придётся туговато, поскольку, как ни крути, Йоэлю идёт пятый десяток, и в плане выносливости он в любом случае уступал и уступает Уиттакеру. Автор по-прежнему считает, что если не удастся вырубить за первые 15 минут, то по очкам Ромеро вряд ли победит. Отсюда вытекают два варианта: либо уроженец «Острова Свободы» форсирует события по ходу первых 5-10 минут, либо не торопится, выцеливает и ждёт своего шанса, чтобы выбрать один момент, но максимально вложиться и нокаутировать.

Роберту, напротив, спешить никуда не нужно и уместно действовать примерно так, как и во время их первого поединка: постоянно двигаться, дёргать, влетать с комбинациями и сразу уходить на безопасное расстояние, а также стараться удерживать вертикальное положение.

«Жнец» не дрался чуть меньше года и хорошего в этом, разумеется, мало. Но он молод и мотивирован, чтобы остаться на вершине, поэтому, скорее всего, простой не должен сильно сказаться. Думаю, что Ромеро попытается чаще и раньше спуртовать, но реакция австралийца и его отличные движения на ногах и умения смещаться, в том числе в сторону, а не прямолинейно назад, должны помочь не пропустить сокрушительных ударов.

Тэйкдауны если и будут, то, наверное, Роберт вновь сумеет грамотно защититься внизу и быстро подниматься на ноги, а в стойке чемпион затянет претендента в поздние раунды, где Ромеро уже подустанет. Рискну предположить, что «Жнец» сохранит титул.

Прогноз: Уиттакер решением

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