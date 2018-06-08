Потенциальный соперник Нурмагомедова завершил карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что канадский боец Жорж Сен-Пьер завершил профессиональную карьеру. На данный момент канадец не намерен участвовать в поединках, передает "Чемпионат.com"

"Мы говорим о бое Жоржа Сен-Пьера, но он завершил карьеру. Ему неинтересны поединки, независимо от того, кто будет его соперником. Мы хотели организовать его бой с Нэйтом Диасом в Лос-Анджелесе, но он не хочет драться. Сейчас Жорж Сен-Пьер не хочет проводить бои", — цитирует Уайта MMAJunkie.