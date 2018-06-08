Блогеров взбесил вопрос про Крым на собеседованиях в банке «Точка»

Директор по маркетингу и сооснователь банка «Точка» Яна Ганник спровоцировала скандал неосторожным рассказом у себя в Фейсбуке о том, какие вопросы она любит задавать на собеседованиях при приеме на работу.

«Я очень люблю собеседования. Почти всех ребят в команду находила и собеседовала сама. Мне очень важно, чтобы у человека, которого мы приглашаем, было одинаковое с нами чувство прекрасного, твёрдая жизненная позиция и свое мнение, которое он не боится высказывать. Чтобы человек был целостным и органичным в своих взглядах на мир», — рассказала Ганник.

Затем выяснилось, что во время собеседования желающим устроиться на работу в «Точку» приходится отвечать на вопросы не только о своих личных качествах, но и о любимых книгах, фильмах и занятиях, а также рассуждать на политические темы.

«Недавно нашла для себя ещё один платиновый вопрос, я задаю его в конце собеседования: Крым наш? Оказывается этот вопрос — идеальный способ проверить способность человека иметь и не боятся высказывать своё мнение безотносительно того, знает ли он «как тут принято и что тут про это думают». Это ведь так важно в совестной работе!», — считает топ-менеджер.

«Сам ответ при этом для меня гораздо менее важен, чем факт его наличия. Если начинается что-то в духе «ой нет, я на политически темы не отвечаю» или «ну тут с какой стороны посмотреть» — это сразу нет. Если «конечно наш, поделом укропам» и другие ура-патриотические или наоборот лево-направленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, — тоже на выход. А главное, почему-то эта тема никого не оставляет равнодушным, она обнажает и страхи, и настроения, и взвешенную позицию», — пояснила она.

Пост Яны Ганник получил живой отклик не только у ее подписчиков, но и у незнакомых с ней блогеров. В первых же комментариях Яну предупредили, что ее манера вести собеседования нарушает трудовое законодательство, и не исключено, что и может подпадать под несколько статей Уголовного кодекса:

— Топ-менеджер сам доносит на себя в Трудовую инспекцию.

— Данный вопрос может Вас под статью УК подвести. Незнание законов не освобождает Вас от ответственности, проконсультируйтесь у юриста.

— Статья УК про территориальное отделение от России ее субъектов.

— Правильно ли мы все поняли, что топ-менеджмент и владельцы #БанкТочка коллективно голосуют за территориальное разделение России? И даже более того — считают это своей идеологией и корпоративной политикой?

— Чудесная кадровая политика. Неудивительно, что у банка проблемы. ну что же, Роструду будет интересно узнать о факте дискриминации

— В оконцовочке это кокетливое собеседование в соцсети обернется Норильской зоной, и это опыт. Примем, разместим, собеседуем.

Хотя Ганник дала понять, что кандидат на вакансию может придерживаться любой точки зрения на вопрос о государственной принадлежности Крыма, эта часть ее поста была написана недостаточно ясно, так что большая часть комментаторов сделала вывод, что ответ «Крым — наш» на собеседовании с ней считается «неправильным» и свидетельствует о «промытых мозгах». Негативная реакция не заставила себя ждать:

— Простите, а вы точно вице-президент в банке, находящимся под государственным управлением?

— А вы со всеми купюрами работаете, или по 200 рублей игнорируете?

— На Западе после такого камин-аута вас бы выкинули из профессии с волчьим билетом.

— Господи, это ж надо, каких идиоток берут в директора по маркетингу.

— Если Крым не наш, забирайте свой ****** [нехороший] банк и валите на Украину. Мне стыдно жить в одной стране с такими ******** [недостойными людьми] как вы.

— Завтра закрою счет в вашем банке. Прощайте.

— Вас метлой гнать надо. Не из-за Крыма. Вы дело развалите.

«Просто мне не подходят люди, которые не могут высказать своё мнение, а прикрываются «на политические темы не говорю». И какой бы опытный специалист не был, если мы не сходимся ценностно, ничего хорошего не выйдет», — попыталась объяснить свою позицию в комментариях Яна Ганник.