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Уайт: Сен-Пьер ничего не сделал в лёгком весе для боя с Конором или Хабибом
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Уайт: Сен-Пьер ничего не сделал в лёгком весе для боя с Конором или Хабибом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова Жоржа Сен-Пьера о том, что он хотел бы встретиться с победителем пары Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
«Он выступил в 185 фунтах и не смог защитить титул. Я не буду заставлять его сражаться там. Мы не знаем, сможет ли он сделать вес. Со 185 до 155 фунтов. И что он сделал в этом весе, чтобы драться с Конором или Хабибом? Ответ — ничего. Думаю, что бой Хабиба и Конора был бы величайшим. Это поединок, который должен произойти уже сейчас», — приводит слова Дэны Уайта SportsJOE.
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