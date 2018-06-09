Уайт: Сен-Пьер ничего не сделал в лёгком весе для боя с Конором или Хабибом

Конора Макгрегора. Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слова Жоржа Сен-Пьера о том, что он хотел бы встретиться с победителем пары Хабиба Нурмагомедова

«Он выступил в 185 фунтах и не смог защитить титул. Я не буду заставлять его сражаться там. Мы не знаем, сможет ли он сделать вес. Со 185 до 155 фунтов. И что он сделал в этом весе, чтобы драться с Конором или Хабибом? Ответ — ничего. Думаю, что бой Хабиба и Конора был бы величайшим. Это поединок, который должен произойти уже сейчас», — приводит слова Дэны Уайта SportsJOE.