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Джонс назвал Ковингтона «лжецом особого сорта», но вскоре удалил запись
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Джонс назвал Ковингтона «лжецом особого сорта», но вскоре удалил запись 

Чемпионат.com 57 минут назад
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на рассказ Колби Ковингтона о том, что Джонс принимал допинг и стероиды ещё во времена учёбы в колледже. Однако после Джонс по какой-то причине удалил этот пост. Джонс был отстранён от боёв из-за проваленного допинг-теста.
«Ты лжец особого сорта, брат. Мне жаль тебя. А ещё больше мне жаль близких тебе людей, которые верят каждому твоему слову. Меня поражает, как легко ты лжёшь. Ты просто отвратителен», — написал Джонс в своём «инстаграме», но после удалил пост.
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