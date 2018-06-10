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Впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина
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Впервые в истории UFC в Зал Славы будет включена женщина 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: forbes.com
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи будет включена в Зал Славы Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает MMA Fighting.
Таким образом, Роузи станет первой женщиной в истории UFC, которая попадет в список прославленных бойцов.
Наряду с этим, 31-летняя американка является первой женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо, а также первой представительницей женского пола, которая подписала контракт с UFC.
Официальная церемония по включению Роузи в Зал Славы состоится в Лас-Вегасе 5 июля.
Ранее сообщалось, что экс-чемпионка UFC подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment, которая занимается организацией мероприятий рестлинга.
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