UFC 225: Андрей Орловский проиграл Таю Туйвасе

Чикаго, США. Австралийский проспект тяжёлого веса UFC Тай Туйваса (8-0) впервые в профессиональной карьере не смог победить досрочно, но всё же завершил в свою пользу поединок против экс-чемпиона промоушена из Беларуси Андрея Орловского (27-16), который прошёл в рамках турнира UFC 225.

Бойцы почти весь бой выясняли отношения в стойке. Лишь в первом раунде Туйвасе удался тэйкдаун, но белорус сковал его по рукам, и выгодная позиция не принесла австралийцу успеха. В той же стартовой пятиминутке Тай отправил Орловского в нокдаун, а сам получил неприятное рассечение над правым глазом.

Во втором раунде Орловский действовал предпочтительнее подуставшего соперника, результативнее атакуя с дистанции. Та же картина наблюдалась и в третьем отрезке, пока Туйваса не отметился несколькими приличными попаданиями, тогда как Андрей в концовке больше уходил от обмена ударами.

В итоге трижды по 29-28 — единогласно в пользу непобеждённого бойца.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Туйваса-Орловский (появится позже)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.