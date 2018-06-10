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UFC 225: Андрей Орловский проиграл Таю Туйвасе
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UFC 225: Андрей Орловский проиграл Таю Туйвасе 

Vringe.com 3 часа назад
Чикаго, США. Австралийский проспект тяжёлого веса UFC Тай Туйваса (8-0) впервые в профессиональной карьере не смог победить досрочно, но всё же завершил в свою пользу поединок против экс-чемпиона промоушена из Беларуси Андрея Орловского (27-16), который прошёл в рамках турнира UFC 225.
Бойцы почти весь бой выясняли отношения в стойке. Лишь в первом раунде Туйвасе удался тэйкдаун, но белорус сковал его по рукам, и выгодная позиция не принесла австралийцу успеха. В той же стартовой пятиминутке Тай отправил Орловского в нокдаун, а сам получил неприятное рассечение над правым глазом.
Во втором раунде Орловский действовал предпочтительнее подуставшего соперника, результативнее атакуя с дистанции. Та же картина наблюдалась и в третьем отрезке, пока Туйваса не отметился несколькими приличными попаданиями, тогда как Андрей в концовке больше уходил от обмена ударами.
В итоге трижды по 29-28 — единогласно в пользу непобеждённого бойца.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Туйваса-Орловский (появится позже)
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