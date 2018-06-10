UFC 225: Холли Холм разгромила Меган Андерсон

Чикаго, США. Экс-чемпионка UFC в легчайшей категории американка Холли Холм (12-4), в предыдущем поединке безуспешно боровшаяся за титул в полулёгком весе, уступив по очкам Крис «Киборг» Жустино, закрыла неудачу победой над австралийской дебютанткой октагона Меган Андерсон (8-3) в рамках основного карда турнира UFC 225.

Меган агрессивно начала встречу и несколько раз достала Холм ощутимыми попаданиями, но Холли удалось погасить запал соперницы в клинче у сетки, а также точным фронт-киком навстречу. В дальнейшем Холм сделала ставку на тэйкдауны, и эта тактика принесла ей успех. Американка без особых проблем переводила Андерсон на покрытие и безраздельно владела там преимуществом.

Выиграть досрочно Холли не удалось, но разрыв в очках получился красноречивым: 30-27, 30-26 и 30-26 в пользу Холм.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Холм-Андерсон (появится позже)

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