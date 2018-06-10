Уиттакер раздельным решением судей победил Ромеро (видео)

В главном поединке вечера встречались чемпион организации Роберт Уиттакер и Йоель Ромеро.

Судьи отдали победу раздельным решением Уиттакеру.

HEART OF A CHAMPION. @RobWhittakerMMA #UFC225 pic.twitter.com/vvTDKbYubf

— UFC (@ufc) 10 июня 2018 г.

Отметим, что Ромеро перед поединком не уложился в лимит средней весовой категории и остался бы без пояса в случае возможного успеха.