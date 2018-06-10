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Видео боя: Рафаэль дос Аньос — Колби Ковингтон
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Видео боя: Рафаэль дос Аньос — Колби Ковингтон 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC 225 по правилам ММА между Колби Ковингтоном (США) b Рафаэлем дос Аньосом (Бразилия), который состоялся 9 июня 2018 года в Чикаго (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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