Хабиб и Конор все-таки подерутся. Когда и где?

С тех пор все гадают, кому дадут право первым отобрать то, что принадлежит россиянину.

Изначально вариантов было несколько:

Бой Нурмагомедов — Фергюсон срывался уже четыре раза. 7 апреля Хабиб должен был драться именно против Тони, но американец получил травму.

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что больше никогда не станет организовывать этот поединок. Но, как показывает практика, словам президента сильнейшей лиги мира не всегда можно доверять.

2. Жорж Сен-Пьер

Это первое имя, которое назвал Нурмагомедов после победы, отвечая на вопрос о предпочтительном сопернике.

Но, во-первых, большую часть карьеры Сен-Пьер дрался в весовой категории до 77 кг. А, во-вторых, сейчас канадец сосредоточен на своем здоровье. Неизвестно, собирается ли он вновь возвращаться в октагон.

Да, в октябре прошлого года Ли уже упустил шанс завоевать временный пояс организации, проиграв Тони Фергюсону.

Но это поражение он закрыл победой над Эдсоном Барбозой. Учитывая его острый язык, а также занятость Дастина Порье и Эдди Альвареса друг другом, вырисовывается еще один потенциальный претендент.

Бой Макгрегор — Нурмегомедов изначально выглядел наиболее логичным.

Макгрегор — бывший чемпион, которого лишили пояса за долгий простой, а не за поражение. Нурмагомедов — новый чемпион.

Но вероятность проведения этого поединка ставили под сомнения сначала домыслы. А согласится ли Макгрегор? А бросит ли руководство UFC свою главную звезду под такого стилистически неудобного соперника, как Хабиб?

Потом к домыслам добавилась практическая сложность. Макгрегора арестовали за нападаение на автобус, в котором находились бойцы UFC. Далее последовали арест, выплаченный залог и готовящийся суд, запланированный на 14 июня. И до этой даты руководство лиги не может назначить Конору никакой поединок, так как неизвестно, что за наказание озвучат ирландцу.

Что известно прямо сейчас?

1. 27 мая Дэна Уайт должен был встретиться с Макгрегором в Ливерпуле, чтобы обсудить дальнейшие планы. Этого не случилось, но Дэна заверил, что их разговор с Конором состоится 10 июня в Чикаго.

2. 29 мая в эфире LiveRaise Нурмагомедов сообщил, что следующий бой проведет либо 9 сентября, либо 6 октября.

3. 5 июня Дэна Уайт сказал, что хочет организовать поединок Макгрегор — Нурмагомедов, но сначалу ирландцу необходимо уладить проблемы с законом.

4. 10 июня после турнира UFC 225 Дэна Уайт сообщил, что следующим соперником Хабиба станет Конор.

5. В интервью Sport24 отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов отметил, что.

— Перед последним боем нам попеняли пять соперников, а Конор все это время стоял в стойке с занесенной левой рукой, но шансов у него нет.

В социальных сетях уже рисуют постеры к поединку. Если верить, например, этому творчеству, то Хабиб и Конор встретятся 6 октября в Лас-Вегасе.

Но это не точно.

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