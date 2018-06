Александр Волков против Кёртиса Блейдса на турнире UFC в Москве?

15 сентября в рамках первого турнира UFC в России, который пройдёт на арене СК «Олимпийский» в Москве, российский тяжеловес Александр Волков (30-6) может сразиться с американцем Кёртисом Блейдсом (10-1). Об этом в своём Twitter’e сообщил известный инсайдер Бретт Окамото.

«Одним из оставшихся в тени результатов на UFC 225 стала победа Кёртиса Блейдса нокаутом над Алистаром Оверимом . По словам Дэйны Уайта, UFC заинтересован в организации боя Блейдс-Волков 15 сентября в Москве. Оба бойца имеют очень высокий рейтинг в дивизионе», — написал Окамото.

One of the potentially overshadowed results of UFC 225 was heavyweight Curtis Blaydes (@RazorBlaydes265) knocking out Alistair Overeem. Per Dana White, UFC is interested in doing Blades vs. Alexander Volkov on 9/15 in Moscow. Both are very highly ranked in division.

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 12 июня 2018 г.

Напомним, что UFC 225, о котором идёт речь, состоялся 9 июня в Чикаго (США), и там Блейдс остановил Оверима в третьем раунде. Крайний успех Волкова получился не менее громким: в марте на турнире UFC Fight Night 127 в Лондоне он нокаутировал в четвёртом раунде экс-чемпиона из Бразилии Фабрисио Вердума.

