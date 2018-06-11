Ещё
Неймар — о матче с Австрией: «Были готовы к поединку UFC, но все обошлось»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар — о матче с Австрией: «Были готовы к поединку UFC, но все обошлось» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Нападающий сборной Бразилии Неймар, подводя итоги товарищеского матча с Австрией (3:0), отметил жесткость игры противника. Неймар вышел в стартовом составе и отметился забитым голом на 63-й минуте. В дебюте поединка против Неймара грубо сыграл Юлиан Баумгартлингер, а всего на нападающем сфолили 8 раз за игру.
”Мы были готовы к поединку UFC, но все обошлось. Никто из игроков не получил травму”, — цитирует Неймара Goal.
Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет против Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Австрийцы в финальную часть ЧМ-2018 не вышли, но в недавнем контрольном матче обыграли сборную России (1:0).
SPORT24.ru: последние новости
Глава UFC: «Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором должен пройти прямо сейчас» Хабиб и Конор все-таки подерутся. Когда и где? Президент UFC: «Сен-Пьер завершил карьеру, ему неинтересны поединки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Малобюджетный» футболист заказал на свадьбу Урганта59
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Британцы назвали худший город ЧМ-201871
Сборная Аргентины может лишиться тренера из-за скандала1
Футболист спас журналистку ударом ноги46
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение