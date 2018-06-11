Неймар — о матче с Австрией: «Были готовы к поединку UFC, но все обошлось»

Нападающий сборной Бразилии Неймар, подводя итоги товарищеского матча с Австрией (3:0), отметил жесткость игры противника. Неймар вышел в стартовом составе и отметился забитым голом на 63-й минуте. В дебюте поединка против Неймара грубо сыграл Юлиан Баумгартлингер , а всего на нападающем сфолили 8 раз за игру.

”Мы были готовы к поединку UFC, но все обошлось. Никто из игроков не получил травму”, — цитирует Неймара Goal.

Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет против Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Австрийцы в финальную часть ЧМ-2018 не вышли, но в недавнем контрольном матче обыграли сборную России (1:0).