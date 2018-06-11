Боец UFC «станцевал локтями» на лице соперника. Последствия ужасают

10 июня на турнире UFC 225 Роберт Уиттакер во второй раз за карьеру победил Йоэля Ромеро, а Колби Ковингтон стал временным чемпионом организации в полусреднем весе, единогласным решением одолев Рафаэля Дос Аньоса.

Про то, куда Ковингтон собирается отнести свой пояс, и с кем драться Уиттакеру дальше, вы.

В рамках этого же вечера между собой дрались еще 26 бойцов. У кого-то получилось устроить шоу в клетке, а у кого-то — за ее пределами. Обо всем по порядку.

Открылся турнир очень быстро. Дэвид Эйдж за 50 секунд разобрался с Майком Сантьяго, продлив его неудачную серию до трех поражений кряду. Видимо, кто-то скоро попрощается с UFC.

Чарльзу Оливейре потребовалось чуть больше времени, чтобы «задушить» Клэя Гуиду. Бразилец 10-й раз побеждает приемом в сильнейшей лиге мира, и 10-й же раз получает 50 тысяч долларов за выступление вечера.

Не помог Гуиде и тренер, который очень мощно настраивал своего подопечного перед началом боя.

Закрывались прелимы крайне грустным зрелищем. В лучшие годы Рашад Эванс был чемпионом UFC, побеждал Майкла Биспинга , Тито Ортиза, Чака Лиделла, Форреста Грифина и Куинтона Джексона.

Сейчас Эвансу 38 лет, и он проигрывает пятый раз кряду. Вот так 29-летний Энтони Смит , возможно, отправляет Рашада на заслуженный отдых.

Почти 9 минут тяжеловесы Крис Де Ла Роча и Рашад Коултер били друг друга, периодически забывая о том, что можно как-то защищаться от ударов соперника. Больше терпения оказалось у Де Ла Рочи.

По решению руководства UFC бой между Кертисом Блэйдсом Алистаром Оверимом подвинулся из главного карда в прелимы из-за выступления популярного рестлера Си Эм Панка.

Как показала практика — зря. В третьем раунде Блэйдс занял удобную позицию на канвасе, шесть раз правым локтем прошелся по голове 38-летнего Оверима, вынудил рефери остановить поединок и превратил лицо Алистара в одно сплошное рассечение.

Учитывая, что теперь Блэйдс — единственный представитель тяжелого дивизиона, у которого не назначен следующий бой, Александру Волкову , наверное, лучше не смотреть этот отрезок.

Си Эм Панк — звезда рестлинга, который решил попробовать себя в ММА. В сентябре 2016 он за две минуты проиграл Микки Галлу , но решил не останавливаться.

В соперники Панк получил парня с аналогичной историей в UFC (единственный бой против Микки Галла, поражение).

Вот так Майк Джексон игрался с соперником в стойке.

А так работал на земле.

Дэна Уайт после был разгневан тем, как себя вел Джексон, но восхищался самоотверженностью Панка.

А, пожалуй, самое забавное произошло после боя между Таем Туивасой и Андреем Орловским

Австралиец победил судейским решением и захотел отпраздновать успех ботиночком с пивом. Сначала он попросил ботинок у комментатора UFC Джо Рогана , но получил отказ.

Зато в зале нашелся человек, который решил проблемы Туивасы.

Потом такой человек нашелся в отеле. И еще парочка людей не отказала Туивасе в просьбе плюнуть в этот ботинок.

Если вы до сих пор не подумали, что Туиваса — странный парень, то вот вам рассказ журналиста MMAFighting Ариэеля Хельвани.

Туиваса только что попросил у меня ботинок. Я сказал, что у меня нет алкоголя. Он сказал, что я могу помочиться. Я спросил, делал ли кто-то когда-то что-нибудь подобное для него. Он ответил утвердительно. Я не отдал ему свой ботинок.

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