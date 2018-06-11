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Бывший чемпион UFC Леснар заинтересован в поединке с Джонсом
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Бывший чемпион UFC Леснар заинтересован в поединке с Джонсом 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 июня. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Брок Леснар может провести бой с соотечественником Джоном Джонсом. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Junkie.
В настоящее время у Леснара действует контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE), занимающейся организацией и проведением соревнований по рестлингу.
"Контракт с WWE истекает в конце лета, и я знаю, что он [Леснар] хочет вернуться в UFC, — сказал Уайт. — Фрэнсис Нганну — отличный соперник для него. Также в поединке с Леснаром заинтересован Джонс, и он сам хочет подраться с Джонсом. Леснар против Джонса — это будет очень весело".
В смешанных единоборствах (ММА) 40-летний американец провел восемь поединков, одержав победы в пяти из них. Титулом чемпиона UFC владел в 2008-2010 годах. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом в первом раунде. 30-летний Джонс считается одним из сильнейших бойцов организации в полутяжелой весовой категории, он провел 24 боя в смешанных единоборствах, победив в 23 из них (16 — досрочно). Еще один поединок — против американца Мэтта Хэмилла — завершился дисквалификацией Джонса за запрещенный удар локтем.
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