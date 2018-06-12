Оверим не намерен завершать карьеру после поражения от Блейдса

Боец смешанных единоборств Алистар Оверим , потерпевший поражение 9 июня на турнире UFC 225 от Кёртиса Блейдса , дал понять, что не намерен завершать карьеру. Сделал он это посредством официальной страницы в «Инстаграме».

«Величайшим испытанием мужества является способность перенести поражение, без потери сердца. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня. Огромное спасибо моей команде и всем сочувствующим. Я вернусь, я всегда возвращаюсь. Поздравляю Кёртиса Блейдса с большой победой, у него отличное будущее в нашем спорте», — написал Оверим.

Поражение от Блейдса стало для голландца вторым кряду. В декабре минувшего года 38-летний боец нокаутом проиграл Фрэнсису Н'Ганну.