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Оверим не намерен завершать карьеру после поражения от Блейдса
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Оверим не намерен завершать карьеру после поражения от Блейдса 

Чемпионат.com 3 часа назад
Боец смешанных единоборств Алистар Оверим, потерпевший поражение 9 июня на турнире UFC 225 от Кёртиса Блейдса, дал понять, что не намерен завершать карьеру. Сделал он это посредством официальной страницы в «Инстаграме».
«Величайшим испытанием мужества является способность перенести поражение, без потери сердца. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня. Огромное спасибо моей команде и всем сочувствующим. Я вернусь, я всегда возвращаюсь. Поздравляю Кёртиса Блейдса с большой победой, у него отличное будущее в нашем спорте», — написал Оверим.
Поражение от Блейдса стало для голландца вторым кряду. В декабре минувшего года 38-летний боец нокаутом проиграл Фрэнсису Н'Ганну.
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