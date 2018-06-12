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Названа дата боя Емельяненко с Джонсоном
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Александр Емельяненко 18 августа в Москве проведет бой против американца Джонсона 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец Александр Емельяненко 18 августа в Москве проведет бой против американца Тони Джонсона в рамках лиги World Fighting Championship Akhmat (WFCA). Об этом ТАСС сообщили в пресс служба лиги.
"Соперником Александра [Емельяненко] 18 августа станет Тони Джонсон", — сказал собеседник агентства.
Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, в конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел четыре боя и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 27 побед и семь поражений.
32-летний Джонсон на профессиональном ринге провел 15 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. В последнем своем поединке Джонсон уступил техническим нокаутом россиянину Виталию Минакову на турнире Fight Nights Global 82 в Москве в декабре 2017 года.
ТАСС: последние новости
Нурмагомедов заявил, что победит Макгрегора в первом раунде потенциального боя Александр Емельяненко следующий бой проведет против Пешты в Екатеринбурге Ронда Роузи будет введена в Зал славы UFC
Комментарии  Ещё 6 источников 
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