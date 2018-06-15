Ещё
Суд над Макгрегором перенесён на 26 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд над Макгрегором перенесён на 26 июля 

RT на русском 1 час назад
Фото: Vringe.com
14 июня состоялось слушание в суде по делу ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора о нападении на автобус с участниками турнира UFC 223.
Как сообщает ММАFighting, судья отпустил Макгрегора без залога и назначил повторное слушание на 26 июля.
Ирландец заявил, что сожалеет о своих действиях и готов заключить сделку о признании вины.
«Я понимаю всю серьёзность и последствия своих действий. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся решить этот вопрос», — заявил Макгрегор.
Ранее глава UFC рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова.
RT на русском: последние новости
Глава UFC рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова Джеффу Монсону вручили паспорт гражданина России Футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от сборной России
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в футбольном «заговоре»566
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018244
Саудовцев накажут за поражение105
Около «Лужников» проходит эвакуация64
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ342
Видео
01:02
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение