Суд над Макгрегором перенесён на 26 июля

14 июня состоялось слушание в суде по делу ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора о нападении на автобус с участниками турнира UFC 223.

Как сообщает ММАFighting, судья отпустил Макгрегора без залога и назначил повторное слушание на 26 июля.

Ирландец заявил, что сожалеет о своих действиях и готов заключить сделку о признании вины.

«Я понимаю всю серьёзность и последствия своих действий. Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся решить этот вопрос», — заявил Макгрегор.

Ранее глава UFC рассказал, кто будет следующим соперником Нурмагомедова.