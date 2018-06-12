«Дэна Уайт выдохся». Последний соперник Нурмагомедова отчитал президента UFC

Эла Яквинту вы знаете как человека, который 7 апреля вышел драться против Хабиба Нурмагомедова , приняв поединок за сутки до его начала.

Эл спас главное событие вечера, и, наверное, глава UFC Дэна Уайт был ему очень благодарен.

Накануне Яквинта пришел на интервью к Ариэлю Хельвани и ясно дал понять, что в отношениях между ним и его боссом нет и намека на дружеские отношения.

Претензии Яквинты

Ровно два года назад руководство UFC ввело ранние взвешивания, что дало дополнительные часы спортсменам на восстановление после изнурительной весогонки.

В последние месяцы участились случаи, когда важные поединки попадают под угрозу срыва из-за того, что один из бойцов не укладывается в обозначенный лимит своей весовой категории.

Маккензи Дерн превысила обозначенный лимит на 3 кг и на следующий день легко победила Аманду Купер.

На прошедших выходных Йоэль Ромеро довел себя до изнеможения, но так и не сумел показать на весах 84 кг. Кубинец проиграл Роберту Уиттакеру, но дважды был на грани успеха, повергая соперника в состояние грогги.

И это лишь три случая из почти 70 подобных, которые имели место после появления раннего взвешивания.

Дэна Уайт решил, что пора менять ситуацию. Он твердо намерен отменить введенную два года назад процедуру.

Президент сильнейшей лиги мира говорит, что большинство бойцов поддерживают его, однако, исходя из публичных заявлений спортсменов, создается впечатление, что промоутер обманывает.

Ярче всех на эту тему высказался Эл Яквинта.

Он потерял чувство реальности. Это пугает, ведь теперь он рискует нашим здоровьем. Ранние взвешивание — лучше для бойцов, но они вернут все, как было, ведь Уайт якобы опросил миллион спортсменов. Я не видел ни одного, кому бы понравилась эта идея. Он просто не понимает, что делает. Дэна поступает так, как выгодно ему. Думаю, он закопает промоушен под землю, потому что говорит все, что вздумается. Ты переносишь взвешивания? А кого из бойцов ты об этом спросил? Уайт просто выдохся. Бойцы боятся говорить это вслух, но с ним покончено.

Яквинта увлекся и продолжил развивать тему профнепригодности своего босса.

Вот возьмите мой бой с Джастином Гэйтжи. Чего тут сомневаться? Просто организуй этот поединок. Его все хотят увидеть. Не надо в интервью говорить, мол, ничего не выйдет. Сделай так, чтобы вышло. А бой Майкла Джексона и Си Эм Панка? Он ругается на Джексона после его победы, но это было его решение убрать поединок Оверима и Блэйдса из основного карда. Уайт сам решил поставить противостояние репортера и рестлера в мэйн кард. Чего он ожидал?

После Эл подвел итог.

Нам необходимо нормальный промоутер. Думаю, ситуация с взвешиванием станет для бойцов последней каплей. Это убьет их. Хотите избавиться от меня? На здоровье. Мне плевать. UFC мне не нужен. Я нужен UFC. Мы все нужны UFC. Но пока этого никто не понял.

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