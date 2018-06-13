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Бывший игрок НФЛ дебютировал в ММА с нокаута на 57-й секунде
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Бывший игрок НФЛ дебютировал в ММА с нокаута на 57-й секунде 

Чемпионат.com 10 часов назад
Бывшему игроку Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) Грегу Харди потребовалось всего 57 секунд, чтобы отправить в нокаут Остена Лэйна в дебютном бою в смешанных единоборствах.
29-летний Харди удачно провёл бой, после чего руководство UFC сообщило о подписании контракта развития. Соглашение предполагает проведение боёв с участием Харди в мероприятиях, которые проводятся не под эгидой UFC. После того как Харди будет готов к более серьёзным боям, его переведут на стандартный контракт с организацией.
В 2014 году спортсмен был обвинён в домашнем насилии. В дальнейшем доказать вину Харди не удалось: жертва отказалась давать показания. После этого игрок подписал контракт с клубом «Даллас Ковбойс», но не смог закрепиться в команде. Сообщалось, что у Харди есть проблемы с алкоголем и наркотиками.
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