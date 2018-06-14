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Исмагулов будет отстаивать титул М-1 Challenge против Дамковского
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Исмагулов будет отстаивать титул М-1 Challenge против Дамковского 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
15 июня в Оренбурге пройдет турнир по смешанному боевому единоборству M-1 Challenge 94. В главном бою вечера действующий чемпион в легком весе россиянин Дамир Исмагулов будет отстаивать свой титул против первого в истории M-1 Challenge чемпиона в легком весе Артема Дамковского из Белоруссии.
— Я не проигрывал 2 года благодаря результату работы моей команды, — отметил Исмагулов. — Особо добавляет ответственности то, что бой пройдет в Оренбурге. Это мой родной город. Несомненно у меня очень сильный соперник, моя команда изучала его. Попробуем реализовать себя с неизвестной для него стороны.
— Что думаете о приходе UFC в Россию, с кем бы из соперников в своем дивизионе хотели бы встретиться?
— Приход UFC приходит в Россию — это и возможность заработать, выйти на рынок новых бойцов, возможность проведения интересных турниров. Очень много вижу плюсов как для России, так и для американского промоушена. Слежу за своим дивизионом в легком весе. Возможно мой вес ближе скорее к полулёгкой категории, где много интересных бойцов — это Макс Хэллоуэй, Брайан Ортега, также Забит Магомедшарипов. Вообще там много хороших бойцов за кем можно следить, а так с кем получится биться, с тем и буду биться. — Ваш бой совпадает со стартом чемпионата мира по футболу. Будете ли болеть и кого считаете фаворитами, есть любимые игроки?
— Люблю сам играть в футбол. На чемпионате мира буду следить, конечно, за матчами сборной России, а так мне нравится Месси, он — красавчик!
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