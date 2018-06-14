Исмагулов: приход UFC в Россию — большой плюс

15 июня в Оренбурге состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) M-1 Challenge 94. В главном бою вечера действующий чемпион в лёгком весе россиянин Дамир Исмагулов будет отстаивать свой титул против первого в истории M-1 Challenge чемпиона в лёгком весе Артёма Дамковского (Республика Беларусь).

«Я не проигрывал два года благодаря результату работы моей команды. Особо добавляет ответственности то, что бой пройдёт в Оренбурге. Это мой родной город. Несомненно, у меня очень сильный соперник, моя команда изучала его. Попробуем реализовать себя с неизвестной для него стороны.

Достойные соперники, конечно, есть в любом дивизионе, но они не дерутся с сильными оппонентами. Все предпочитают проходные бои. В таком промоушене, как М-1, нужно сначала пройти серьёзных бойцов и заслужить, чтобы тебе потом дали титульный бой. Мой соперник выиграл у очень серьёзных спортсменов, поэтому этот бой воспринимаю как некую проверку.

После того как выиграл пояс, я отдыхал пару месяцев, играл в футбол. Потом четыре месяца готовился к бою с бразильцем, а потом уже стали готовиться к оппоненту из Грузии и дальше без отдыха — к новому вызову. Поэтому мы с моей командой хотим быть всегда готовыми к ближайшему бою, быть всегда в форме. Мне помогали в подготовке хорошие ударники и чемпионы мира по тайскому боксу, чемпионы по К-1. Мы работали с ними в парах, так как Артём ярко выраженный ударник.