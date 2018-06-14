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Исмагулов: приход UFC в Россию — большой плюс
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Исмагулов: приход UFC в Россию — большой плюс 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
15 июня в Оренбурге состоится международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) M-1 Challenge 94. В главном бою вечера действующий чемпион в лёгком весе россиянин Дамир Исмагулов будет отстаивать свой титул против первого в истории M-1 Challenge чемпиона в лёгком весе Артёма Дамковского (Республика Беларусь).
«Я не проигрывал два года благодаря результату работы моей команды. Особо добавляет ответственности то, что бой пройдёт в Оренбурге. Это мой родной город. Несомненно, у меня очень сильный соперник, моя команда изучала его. Попробуем реализовать себя с неизвестной для него стороны.
Достойные соперники, конечно, есть в любом дивизионе, но они не дерутся с сильными оппонентами. Все предпочитают проходные бои. В таком промоушене, как М-1, нужно сначала пройти серьёзных бойцов и заслужить, чтобы тебе потом дали титульный бой. Мой соперник выиграл у очень серьёзных спортсменов, поэтому этот бой воспринимаю как некую проверку.
После того как выиграл пояс, я отдыхал пару месяцев, играл в футбол. Потом четыре месяца готовился к бою с бразильцем, а потом уже стали готовиться к оппоненту из Грузии и дальше без отдыха — к новому вызову. Поэтому мы с моей командой хотим быть всегда готовыми к ближайшему бою, быть всегда в форме. Мне помогали в подготовке хорошие ударники и чемпионы мира по тайскому боксу, чемпионы по К-1. Мы работали с ними в парах, так как Артём ярко выраженный ударник.
Приход UFC в Россию — это и возможность заработать, выйти на рынок новых бойцов, возможность проведения интересных турниров. Очень много вижу плюсов как для России, так и для американского промоушена. Слежу за своим дивизионом в лёгком весе. Возможно, мой вес ближе скорее к полулёгкой категории, где много интересных бойцов, — это Макс Хэллоуэй, Брайан Ортега, также Забит Магомедшарипов. Вообще, там много хороших бойцов, за кем можно следить, а так, с кем получится биться, с тем и буду», — сказал Исмагулов.
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