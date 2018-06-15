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Слушание по делу Макгрегора перенесено на 26 июля
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Слушание по делу Макгрегора перенесено на 26 июля
Спорт-Экспресс
1 час назад
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14 июня Магрегор появился в зале суда, но слушание продлилось чуть больше минуты и было отложено на месяц, передает
USA Today
.
Отметим, что Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, после чего добровольно сдался полиции.
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