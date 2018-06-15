Слушание по делу Макгрегора перенесено на 26 июля

14 июня Магрегор появился в зале суда, но слушание продлилось чуть больше минуты и было отложено на месяц, передает USA Today

Отметим, что Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, после чего добровольно сдался полиции.