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Слушание по делу Макгрегора перенесено на 26 июля
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Слушание по делу Макгрегора перенесено на 26 июля 

Спорт-Экспресс 1 час назад
14 июня Магрегор появился в зале суда, но слушание продлилось чуть больше минуты и было отложено на месяц, передает USA Today.
Отметим, что Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, после чего добровольно сдался полиции.
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