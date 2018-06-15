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Японец в Москве как-то остался без денег и документов
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Японец в Москве как-то остался без денег и документов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Японский болельщик пожаловался в московскую полицию на исчезновение своих вещей, но полицейские не смогли ему помочь, передает Telegram-канал «ОПЕР Слил».
Иностранец обратился в полицию и сообщил, что на платформе станции метро «Улица 1905 года» обнаружил отсутствие документов: паспорта гражданина Японии, паспорта болельщика, миграционной карты, кошелька с 800 долларов.
При каких обстоятельствах он лишился вещей, выяснить не удалось из-за отсутствия переводчика, отмечается в сообщении.
2 апреля МВД сообщило о создании туристической полиции на период проведения Чемпионата мира по футболу. В специализированные группы войдут сотрудники полиции, знающие иностранные языки. При необходимости полицейские пройдут дополнительное обучение.
В обязанности туристической полиции будет входить патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, а также прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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