Японец в Москве как-то остался без денег и документов

Японский болельщик пожаловался в московскую полицию на исчезновение своих вещей, но полицейские не смогли ему помочь, передает Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Иностранец обратился в полицию и сообщил, что на платформе станции метро «Улица 1905 года» обнаружил отсутствие документов: паспорта гражданина Японии , паспорта болельщика, миграционной карты, кошелька с 800 долларов.

При каких обстоятельствах он лишился вещей, выяснить не удалось из-за отсутствия переводчика, отмечается в сообщении.

2 апреля МВД сообщило о создании туристической полиции на период проведения Чемпионата мира по футболу. В специализированные группы войдут сотрудники полиции, знающие иностранные языки. При необходимости полицейские пройдут дополнительное обучение.

В обязанности туристической полиции будет входить патрулирование мест массового пребывания иностранных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, а также прием обращений в случае совершения правонарушений в их отношении.