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Американская телевизионная компания извинилась за жест Робби Уильямса
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Американская телевизионная компания извинилась за жест Робби Уильямса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американская телевизионная компания FOX принесла извинения зрителям за неприличный жест британского исполнителя Робби Уильямса во время открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в России, сообщает Sport24.
По информации The Telegraph, из-за того, что трансляция велась в прямом эфире, телевизионщики не смогли скорректировать этот момент.
В "Лужниках" Уильямс исполнил свои самые известные хиты, после чего показал средний палец в камеру.
Ранее режиссер церемонии открытия чемпионата мира — 2018 Илья Авербух прокомментировал неприличный жест Уильямса во время выступления.
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