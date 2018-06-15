Американская телевизионная компания извинилась за жест Робби Уильямса

Американская телевизионная компания FOX принесла извинения зрителям за неприличный жест британского исполнителя Робби Уильямса во время открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в России , сообщает Sport24.

По информации The Telegraph, из-за того, что трансляция велась в прямом эфире, телевизионщики не смогли скорректировать этот момент.

В "Лужниках" Уильямс исполнил свои самые известные хиты, после чего показал средний палец в камеру.