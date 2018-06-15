Немков и Мохнаткин выступят в одном турнире с Александром Емельяненко в Екатеринбурге

"В октагоне выступят десять пар бойцов из России, Бразилии, Чехии и Украины в разных весовых категориях. В со-главном событии вечера российский полутяж Виктор Немков сразится с Клидсоном Фариасом де Абреу. Также на турнире дебютирует еще один российский боец — бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Михаил Мохнаткин, он выступит в рамках полутяжелого веса против бразильца Клебера Раймундо Силвы", — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что еще одно российско-бразильское противостояние ожидается в рамках полусреднего веса: в клетку выйдут Николай Алексахин и Элиаса Силверио. «Алексахин бился практически во всех ведущих российских промоутерских компаниях, включая M-1 Global, Fight Nights и АСВ. В 2016 году Николай претендовал на титул чемпиона One FC в полусреднем весе. Элиас Силверио прежде всего известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), но также успел дважды выйти в октагон и в России, причем в мае этого года он победил на турнире Fight Nights Global 87», — пояснила собеседница агентства.