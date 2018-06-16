Бой Нурмагомедова и Макрегора намечается на 6 октября 

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что, по предварительным данным, бой против Конора Макгрегора пройдет 6 октября.
— [Бой] на 6 октября намечается, — заявил в эфире программы «Разрешите вас перебить» Нурмагомедов. — Нежелательно сейчас утверждать, но переговоры близки к завершению. Пока с Конором. Я заявлял: Конор, Тони (Фергюсон. — Прим. «СЭ»), Сен-Пьер и чемпион в полусреднем весе. Ближайшие четыре боя планируем такие.
Отметим, что Макрегор не выступал в UFC с ноября 2016 года.