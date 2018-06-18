Названа дата боя Нурмагомедова и Макгрегора

Стала известна дата чемпионского боя Нурмагомедова и Макгрегора

Отец действующего российского чемпиона сообщил о предстоящем событии в своем интервью.

Чемпион промоушена смешанных единоборств UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести первую защиту своего титула против бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора . Это может случиться осенью. Так заявил отец и тренер дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов в интервью на Youtube.

По его словам, бой намечается на 6 октября.

«Сейчас нежелательно утверждать об этом, но переговоры близки к завершению», — заявил Нурмагомедов-старший.

Между тем, официальной информации от промоушена на данный момент не поступало.