Названа дата боя Нурмагомедова и Макгрегора

Отец действующего российского чемпиона сообщил о предстоящем событии в своем интервью.
Чемпион промоушена смешанных единоборств UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести первую защиту своего титула против бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора. Это может случиться осенью. Так заявил отец и тренер дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов в интервью на Youtube.
По его словам, бой намечается на 6 октября.
«Сейчас нежелательно утверждать об этом, но переговоры близки к завершению», — заявил Нурмагомедов-старший.
Между тем, официальной информации от промоушена на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось о завоевании российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым титула чемпиона в легком весе. Первую строчку он занял, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. После чего появились сообщения о том, что первую защиту нового титула россиянин проведет со звездой смешанных единоборств ирландцем Конором Макгрегором.