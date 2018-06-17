Названа дата долгожданного боя МакГрегора с Нурмагомедовым

На фанатской странице в Instagram появились сведения, что поединок намечен на 6 октября 2018 года. Впрочем, официального подтверждения пока не поступало.

Нурмагомедов и МакГрегор считаются давними соперниками, хотя еще ни разу не встречались друг с другом в спортивной схватке. В апреле текущего года ирландец приковал к себе внимание всех мировых СМИ, напав на автобус Нурмагомедова. Поводом для столь вызывающего поступка, скорее всего, стала пощечина, которую Нурмагомедов незадолго до этого отвесил приятелю ирландца.