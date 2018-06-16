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Шлеменко: «Попробовал бы себя в UFC в категории до 77 кг»
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Шлеменко: «Попробовал бы себя в UFC в категории до 77 кг» 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко хочет поскорее завершить контрактные обязательства с организацией Bellator.
«Больше всего я думаю о том, чтобы отмотать жизнь назад. Хочется вновь зайти в рэйдж и сделать все иначе. При всем уважении к Бруно Силве, но я проиграл самому себе. Халатно отнесся к тому, что он может ударить.
Переживаю об этом. Думаю над тем, чтобы мне представился шанс исправить ошибку. Если ты сделал что-то подобное, то это преследует тебя всю жизнь.
Мы предлагали реванш Сильве уже на 15 июня, но он отказался. Для меня не принципиален второй бой с ним. Важнее подраться в Bellator. Но сложности с этой организацией, считаю, убивают мою карьеру. Боев не предлагают, контракт не заканчивается…
Переход в категорию ниже? Конечно, этот вопрос актуален. В Bellator, думаю, мне не дадут такой возможности. Но в UFC я бы попробовал себя в 77 кг.
На самом деле, думал, что меня уволят из Bellator после поражения от Силвы. Но это бы меня не расстроило. Сейчас же я жду информации по заключительному поединку в Bellator. Но, если честно, я не собираюсь делать там карьеру. Тем более, повторюсь, мне хочется перейти в 77 кг. А у нас там уже выступает Андрей Корешков.
Наверное, там хотят мне дать соперника, которому бы я проиграл. Но такого в ростере нет. Получается ситуация из разряда «ни себе, ни людям», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.
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