Асия Клютова с явным преимуществом одолела соперницу

Единственный женский бой на M1 Challenge 94 в Оренбурге стал вторым по значимости событием турнира. Уже было много сказано о 27-летней Асие Клютовой — судебном приставе из Оренбурга и оттого еще больше переживали за нее земляки.

Бой с Зейной Крантич из Боснии и Герцоговины начинался на равных. Кровь на лице иностранной спортсменки увидели уже в конце первого раунда. Преимущественно работали в стойке, где Крантич пропустила несколько мощных ударов.

После перерыва во втором раунде боснийка немного пришла в себя и в стойке прошла примерно половина второго отрезка схватки. Однако после грамотной атаки Клютовой спортсменки перешли в партер, с из которого ее соперница выбраться так и не смогла.

Заслуженную победу присудили оренбурженке, которую зал поддерживал на протяжении всей схватки. Напомним, Клютова — боец Центра единоборств «Цеста»